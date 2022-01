Bien manger pour bien vieillir : les recettes d’une vieillesse en bonne santé

Ecouter article Ecouter article

“Bien manger, bien vivre, bien vieillir !” : Un livre pour mieux appréhender la vieillesse

Se voir vieillir n’est pas toujours facile. Mais si, finalement, vieillir pouvait ouvrir la porte à de nouveaux plaisirs ? C’est en tout cas ce qu’avancent Patrick Serog, médecin nutritionniste et Roselyne Levy-Basse, psychologue et psychanalyste, à travers leur livre : « Bien manger, bien vivre, bien vieillir !”.

Selon eux, vieillir ce n’est pas la fin. C’est le moment pour se réinventer, repenser sa vie et réenchanter son quotidien. Avec cet ouvrage, ils viennent ainsi balayer les idées reçues sur la vieillesse. “Non, on ne perd pas le plaisir de manger en vieillissant. Oui, l’optimisme a un effet positif sur la santé. Oui, on peut débuter une activité physique après 65 ans et améliorer sa qualité de vie. Non, il n’est jamais trop tard pour faire un travail psychologique sur soi. Oui, on peut toujours découvrir et apprendre.”

“Les bonheurs du quotidien à portée de main”

Les auteurs nous invitent à donner un nouveau sens à nos vies car cela peut être un moteur du bien vieillir. En commençant de nouveaux projets, en prenant plaisir à bien manger, en réintroduisant du désir… Puis, apprendre à accepter de recevoir des autres à son tour. “Les bonheurs du quotidien sont souvent à portée de notre main.” Alors, comment apprendre à les saisir ? Ce livre, dans lequel vous retrouverez, entre autres, des conseils pratiques, des astuces nutritionnelles et des témoignages, est un véritable guide destiné à accompagner au mieux ses lecteurs sur le chemin du “bien vieillir”.

“Bien manger, bien vivre, bien vieillir !”, édition IN PRESS, 184 pages, 14,90 euros. En librairie le 25 août 2021.

Pour en savoir plus sur cet ouvrage consacré aux astuces pour bien manger et pour bien vieillir, rendez-vous sur le site de sa maison d’édition : https://www.inpress.fr/

Angèle Duplouy