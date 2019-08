Bien conjuguer travail et santé

Cependant, les trois quarts des salariés français déclarent que leur employeur devrait se préoccuper davantage d’assurer un climat sain sur le lieu de travail et de contribuer au bien-être des salariés. Il semble que le manque de reconnaissance perçu par certains salariés (18%) occasionne de réels problèmes de santé, de stress et d’insomnies.

La plupart des employés perçoivent le travail et le cadre de travail comme jouant un rôle significatif sur leur santé et leur bien-être. Ainsi, les personnes passant une grande partie de leur temps au travail essayent de trouver les moyens de conjuguer travail et santé.

Coupables

21% des salariés français ont été en arrêt maladie durant l’année passée, les femmes (37%) étant plus disposées à se mettre en arrêt que les hommes (28%). La France se classe n°2 des pays émettant le moins d’arrêt maladie après l’Espagne (16%), mais devant les Etats-Unis (24%), le Royaume-Uni (30%) et l’Allemagne (35%). Seuls 32% des Français affirment avoir des jours de maladie payés contre 74% des Allemands et 64% des Espagnols. Enfin, lorsqu’ils sont malades, plus d’un tiers des Français (40%) déclarent qu’ils se sentent coupables de s’arrêter quelques jours. Les femmes sont, là encore, davantage concernées (45%) que les hommes (30%).

Veiller au bien-être

Une récente tendance encourage les employeurs à veiller à la bonne santé et au bien-être de leurs employés. De fait, en France, les trois quarts des personnes interrogées pensent que les employeurs doivent en effet s’y intéresser. Nos voisins sont un peu moins exigeants vis à vis de leurs employeurs, puisque seuls 63% des Allemands et 59% des Anglais estiment que les entreprises ont la responsabilité de veiller au bien-être de leurs salariés. Selon les employés, une plus grande reconnaissance de leur travail est le principal garant de bonnes conditions de travail. Viennent ensuite les aménagements tels que la mise en place d’horaires flexibles…