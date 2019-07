[Bibliothèque] Avant toi

Lorsque Lou, jeune femme de 26 ans issue d’un milieu modeste, se retrouve sans emploi, elle signe un contrat de 6 mois pour assister Will, un homme handicapé.

Ancien trader à la City de Londres, il est devenu tétraplégique à la suite d’un accident de la circulation survenu deux ans auparavant. Deux mondes que tout oppose. La rencontre va briser la platitude de la vie monotone et sans saveur de celle qui vit dans un coin paumé de l’Angleterre. Mais depuis son accident Will ne pense qu’à une chose : mettre fin à ses jours. Lou n’a que quelques mois pour tout changer. Au fils des pages, la relation d’abord glaciale évolue et des sentiments se tissent. Ce roman traduit en 31 langues pourrait bientôt être adapté au cinéma.

Avant toi, Jojo Moyes, Milady Romance, 16,20 euros