Bernadette Soulier : un auteur à succès

Bernadette Soulier est médecin. Diplômée de psychologie médicale, de thérapie comportementale, de sexologie et de relaxation, elle collabore au diplôme de sexologie délivré par l’université de médecine de Toulouse. Elle a publié en 2001 aux éditions de l’APF « Un amour comme tant d’autres ? Handicaps moteurs et sexualité ». Elle est aussi l’auteur de « Aimer au-delà du handicap, vie affective et sexualité du paraplégique. »

Savez-vous : Que, malgré une maladie des os de verre, un adulte ne se brisera pas en faisant l’amour. Qu’une sclérose en plaques peut provoquer une fatigue telle qu’elle peut supprimer toute envie de faire l’amour ? Que le Kama Sutra n’est pas réservé aux sex-symbols mais peut aussi résoudre des difficultés liées à des déficiences physiques ? Que les personnes atteintes de mouvements involontaires importants peuvent quand même se masturber ou avoir des relations sexuelles, même si on ne les en croit pas capables ? Que certains traumatisés crâniens ont une désinhibition avec augmentation de la libido, provoquée par l’impact au niveau du cerveau. Que l’insuffisance respiratoire d’une personne myopathe peut, dans bien des cas, être palliée et l’autoriser à vivre un rapport sexuel ? Savez-vous que bien des personnes handicapées n’osent aimer et être aimées simplement parce qu’on ne leur a pas dit quelles en étaient capables ? Qu’il existe des réseaux spécialisés de mise en relation en plein essor : clubs de rencontre, services délivrant de la tendresse, petites annonces, et plus si affinités…

Etre digne d’être désiré

Savez-vous que l’amour et le désir s’offrent à tous et que le handicap le plus infranchissable reste notre incapacité à briser les tabous ? Qu’il n’y a pas de sexualité spécifique aux personnes handicapées motrices mais que l’on a affaire à des individus qui, du fait de limitations physiques, peuvent rencontrer des difficultés dans 1a construction et l’exercice de leur sexualité : réaliser l’acte sexuel, mener une grossesse, concilier vie affective et dépendance ou tout simplement se croire digne d’être désiré(e). « Un amour comme tant d’autres ? » concilie informations techniques et pratiques sans tabou, combinant la richesse de l’expérience humaine de l’auteur, thérapeute et formatrice, et l’écho des multiples témoignages recueillis qui confèrent à ce livre chaleur et authenticité. Destiné en priorité aux personnes handicapées elles-mêmes, l’ouvrage concerne bien plus largement leur entourage, familial ou professionnel et notamment institutionnel.

Réponse pratique

Véritable réponse au désarroi et à la solitude affective des personnes paraplégiques ou tétraplégiques, ce livre montre qu’il est possible de poursuivre harmonieusement une vie de couple, même après l’accident. Bernadette Soulier a vécu elle-même cette expérience. Encore handicapée, elle prend en considération l’individu dans sa globalité, tant médicale que psychologique afin d’offrir une réponse pratique et cohérente aux problèmes posés par les troubles sexuels et d’indiquer le meilleur chemin pour reconquérir un bonheur affectif. Cet ouvrage s’adresse à un vaste public : tout soignant, travailleur social, thérapeute interrogé par une personne paraplégique au sujet de son avenir sexuel ; tous ceux qui ont un enfant, un parent, un ami accidenté ; tous ceux qui ont un jour songé à ce que pouvait signifier une vie en fauteuil ; et bien entendu les personnes paraplégiques qui vivent au quotidien la difficulté d’aimer… La nouvelle édition augmentée a été entièrement revue et actualisée par l’auteur qui a notamment repris tout ce qui concerne la procréation, la grossesse et l’obtention du plaisir sexuel.

« Un amour comme tant d’autres ? Handicaps moteurs et sexualité ». Bernadette Soulier Ed. APF

« Aimer au-delà du handicap, vie affective et sexualité du paraplégique. » Bernadette Soulier avec préface de Patrick Gohet et Jean-Claude Cunin Ed. Dunod, collection Action Sociale