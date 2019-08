Benoist Apparu s’indigne de la mise en ligne du jeu « Clodogame »

Le secrétaire d’État chargé du Logement et de l’Urbanisme s’indigne de la mise en ligne du jeu « Clodogame ». Dans un communiqué daté du 31 août, il condamne avec force les créateurs de jeux qui utilisent la souffrance humaine pour se faire un coup de pub. Tous les clichés les plus sordides sont utilisés dans ce logiciel, au mépris de la dignité des personnes sans-abri et du travail mené par les associations et le Gouvernement. Le secrétaire d’État chargé du Logement et de l’Urbanisme, qui a annoncé une refondation de la politique d’hébergement en France, vient de

demander aux services juridiques du Ministère d’étudier les différentes possibilités d’intervention contre ce jeu en ligne.