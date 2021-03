Bénévolat et handicap : Un rôle majeur pour l’exercice de la citoyenneté

Ecouter article Ecouter article





Le rôle majeur du bénévolat dans la citoyenneté des personnes en situation de handicap

Par Mylan Douthe. Vivre avec un handicap aujourd’hui dans notre pays demeure, malgré la volonté clairement affichée du gouvernement de créer une société qui soit plus inclusive, un combat du quotidien. De nombreux obstacles persistent : accéder à l’emploi, aux soins…Prenons-en pour preuve le dernier rapport de Jacques Toubon, l’ancien défenseur des droits, selon lequel le handicap est depuis 2017 la première cause de discrimination dans notre pays. Parmi les différents moyens qui peuvent permettre de surpasser ces obstacles liés au handicap on peut citer le bénévolat qui occupe une place importante.

Un cruel manque d’accessibilité en divers domaines

Pourtant, rappelons que, dans la mesure où nous sommes tous citoyens, nous disposons tous des mêmes droits civils et politiques. Dès lors, notre citoyenneté nous procure la possibilité d’une participation active à la vie publique et politique. Enfin, en théorie. L’exercice d’une pleine citoyenneté est, en effet, extrêmement difficile à ce jour pour les personnes en situation de handicap dans notre pays, compte tenu d’un cruel manque d’accessibilité en divers domaines.

Il serait faux de croire que les personnes en situation de handicap sont pleinement épanouies d’être « réduites à leur allocation AAH », ce qu’elles veulent, au contraire, c’est pouvoir vivre comme tout le monde. Aller travailler, faire du sport… être intégrées dans une dynamique d’ensemble !

Le bénévolat, source de citoyenneté

Au vu de cette réalité, il apparaît qu’une activité est particulièrement salutaire dans l’exercice d’une pleine citoyenneté pour les personnes en situation de handicap : le bénévolat.

Celui-ci, en plus de contribuer très largement au développement de l’identité personnelle de la personne en lui permettant de retrouver un sentiment d’utilité sociale, joue par effet miroir le même rôle sur la société dans son ensemble, qui prend ainsi conscience des capacités de ces personnes !

N’oublions jamais que la façon dont on prend en compte le handicap révèle l’humanisme de notre société. C’est le devoir de nos sociétés modernes d’accompagner cette autonomie lorsqu’elle est souhaitée, et c’est très souvent le cas.

Prendre pleinement sa place dans la société, cela implique que l’on puisse bénéficier de réponses adaptées à tous les moments de la vie et notamment en ayant accès à une formation professionnelle de qualité et choisie par les personnes ; puis, vers et dans l’emploi, en luttant contre le chômage, beaucoup trop élevé.

Le handicap doit être considéré par la société dans sa globalité, y compris par les partis politiques, qui malheureusement présentent encore trop peu de candidats en situation de handicap aux différentes élections, et ce, alors même que les personnes en situation de handicap représentent 15% de la population générale.

Le handicap est véritablement un sujet de politique sociale, qui doit être considéré de manière transversale en cela qu’il rejoint les politiques de solidarité et de lutte contre les discriminations.