« Benda Bilili” au cinéma le 8 septembre 2010

Handicap International est fière d’être partenaire de la diffusion du film « Benda bilili ! », qui sort en salles le 8 septembre 2010, dans de nombreuses villes de France. Ce documentaire de Renaud Barret et Florent de la Tullaye raconte l’ascension du groupe congolais Staff Benda Bilili, un orchestre de huit musiciens dont cinq sont paraplégiques. Né dans les rues impitoyables de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le groupe bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance mondiale.

Benda bilili : « au-delà des apparences »

Lorsque Renaud Barret et Florent de la Tullaye découvrent Staff Benda Bilili, ils sont frappés par l’énergie incroyable de ces musiciens hors du commun, qui jouent parfois sur des instruments de récupération. Ils vont les suivre pendant cinq ans dans les rues de la capitale et au zoo de Kinshasa, le lieu improvisé d’enregistrement de leur premier album, intitulé « Très, très fort ». Ce disque leur ouvre les portes de l’Europe : une tournée démarrée à l’automne 2009 permet de faire connaître leur son, une rumba congolaise aux accents reggae et funk, à un public toujours plus large. A travers ses chansons, c’est un message d’espoir que veut transmettre Staff Benda Bilili, dont le nom signifie « au-delà des apparences ».

Un documentaire qui renverse les clichés sur le handicap

Le film décrit le quotidien des membres de Staff Benda Bilili, qui vivent, jouent de la musique et dorment dans la rue. Scandant le refrain « il n’est jamais trop tard dans la vie… », Ricky, le leader du groupe, espère que leur rêve deviendra réalité : vivre de leur musique, et peut-être même devenir « les handicapés les plus connus d’Afrique ». Il fera la rencontre de Roger, un enfant des rues qui joue d’un instrument étrange et qu’il prendra sous son aile. Handicap International, partenaire du film « Benda bilili ! », soutient sa promotion auprès du grand public. Jean-Marc Boivin, Directeur général de Handicap International, explique : « Nous sommes particulièrement touchés par ce film qui retrace la vie et la réussite d’artistes handicapés étonnants de talent et de puissance. Il porte un message d’espoir aux personnes vivant une situation de handicap en démontrant que, même dans une ville aussi brutale que Kinshasa, des personnes lourdement handicapées peuvent rester dignes et s’engager sur le chemin de la réussite, grâce à leur talent et à leur ténacité. »

République démocratique du Congo : l’action de Handicap International

La République démocratique du Congo (RDC), grande comme quatre fois la France, est le 7e pays le plus pauvre du monde. 80% des 65 millions d’habitants subsistent avec moins de 2 dollars par jour et l’espérance de vie n’atteint pas 46 ans. Handicap International intervient en RDC depuis 1995, sur différents volets. A Kinshasa, son projet de réadaptation à base communautaire assure notamment le suivi de 8 000 personnes handicapées et de leurs familles, qui ont ainsi accès à des conseils et à des aides, par exemple pour la scolarisation des enfants handicapés, ainsi qu’à des activités génératrices de revenus. L’association soutient également des centres de santé pour l’amélioration de la santé maternelle et infantile.