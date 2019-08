Chez les marchands de journaux depuis janvier 1998, Belle-Santé a grandi tranquillement, d’année en année, passant ainsi progressivement de 32 pages en noir et blanc à 124 pages quadri… Et de quelques milliers d’exemplaires à plus de 100 000 aujourd’hui ! Il était temps de lui donner un coup de jeune ! C’est fait depuis le 20 juin, Belle-Santé est chez tous les marchands de journaux avec son nouveau look !