Belgique: une conférence pour maîtriser la maladie de Parkinson

Diagnostiquée parkinsonienne à cause de tremblements à la main droite et des difficultés de marche, Marie-Thérèse Belva est déclarée condamnée. Elle ne se résigne pas et décide de trouver en elle des ressources auto-guérisseuses : « je vais vers des relations agréables, des situations agréables » et elle se tourne vers des thérapies alternatives pour ne pas rentrer dans « l’engrenage de la chimie » et ne pas être rangée dans « le camp des malades » : « je me suis mise résolument du côté de la vie ! », déclare-t-elle au psychothérapeute qui l’accompagnera vers son autoguérison. Marie-Thérèse Belva expliquera lors de cette conférence les étapes d’un parcours qui lui a permis de maîtriser la maladie de Parkinson.

Au vu des surprenantes analyses médicales qui en attestent, un médecin abasourdi écrit : « l’hypothétique parkinson ». « Je me suis reconstruite » et c’est ainsi qu’elle a pu réactiver son potentiel artistique, dont elle témoignera à l’occasion de l’exposition d’œuvres qui sera organisée durant un mois à partir de la conférence : « Vous avez dit Parkinson ? J’ai donné raison à la vie ! », qu’elle donnera le jeudi 7 mai à 20 H à “la Convi” (rue de Wergifosse, 22 à Soumagne – Réservations : 04 / 377.52.44 – Accès : www.laconvi.be).

Les oeuvres de Marie-Thérèse Bella (céramique sculpturale) exposés lors de la conférence sont visibles durant un mois sur le site :

http://www.retrouversonnord.be/Belva.htm