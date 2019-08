Belgique: un ruban bleu pour la fibromyalgie, ce handicap invisible

La journée internationale de la fibromyalgie est l’occasion d’un rassemblement, ce mardi à 11H00, devant le conseil de l’Union européenne et la Commission européenne à Bruxelles, organisé par l’ASBL Focus Fibromyalgie Belgique. Une opération “ruban bleu” est égalemnt organisée. Ces rubans, qui seront distribués gratuitement, permettent à chacun d’affirmer sa solidarité avec les patients atteints de fibromyalgie.

Outre le rassemblement à Bruxelles, des actions de sensibilisation sont prévues cette semaine à Dinant et Ciney du 11 au 13 mai et à Colfontaine du 14 au 19 mai. urnommée “handicap invisible”, tant elle est difficile à diagnostiquer, la fibromyalgie est un état complexe et chronique dont les symptômes principaux sont des douleurs diffuses, de la raideur musculaire et des troubles du sommeil accompagnés de fatigue. Aucun traitement n’est actuellement connu et la cause de cette maladie reste mystérieuse. Cette maladie méconnue affecterait 3% de la population, en grande majorité des femmes.

La date du 12 mai a été choisie en commémoration de la date de naissance de Florence Nightingale, patronne des infirmières, qui a souffert de fibromyalgie jusqu’à la fin de sa vie.

Renseignements sur le programme de ces journées: www.focusfibromyalgie.be