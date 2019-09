Belgique: un adulte sur dix est obèse !

Chez nos voisins belges, la journée nationale de lutte contre l’obésité a été l’occasion de rappeler qu’un citoyen sur trois est en surpoids et qu’un adulte sur dix est obèse. Face à une telle situation, une prise de conscience s’avère indispensable et l’obésité doit devenir une cause nationale.

En Belgique, un adulte sur trois est en surpoids et un sur dix est obèse. Plusieurs centres spécialisés ont ouvert leurs portes gratuitement à l’occasion de la Journée Nationale de l’Obésité . Partout dans le pays, des activités de sensibilisations au surpoids et à l’obésité ont été organisées. Lutter contre l’obésité ne se réduit certainement pas à perdre de la masse graisseuse, puisqu’il y a différents types d’obésité, dont la plus grave qui est l’obésité morbide lorsque l’Indice de Masse Corporelle (IMC) dépasse 40. L’obésité massive (IMC supérieur à 50) est une forme sévère de l’obésité morbide. (source CNews)