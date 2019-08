Belgique: nouveau système d’allocation pour les enfants handicapés

Depuis le 1er mai 2009, tous les enfants handicapés pourront désormais bénéficier de la dernière échelle d’évaluation, mise en place en 2003. Le système sera donc étendu à quelque 3 900 jeunes.

Jusqu’à présent, seuls les enfants handicapés nés après le 1er janvier 1993 bénéficient de cette échelle qui mesure le montant des allocations sur base de 3 axes: incapacité physique ou mentale, participation de l’enfant, conséquences pour l’entourage familial.

Pour les enfants handicapés nés avant le 1er janvier 1993, seul le degré d’incapacité physique ou mentale est pris en compte pour le calcul des allocations. Pour ces derniers, l’allocation maximale était de 439,7 euros pour les handicaps les plus lourds.

A partir du 1er mai, les jeunes âgés entre 16 et 21 ans, à savoir l’âge maximum pour bénéficier du complément des allocations familiales, bénéficieront également de la dernière échelle d’évaluation. L’allocation maximale sera également plus élevée: 487,60 euros pour les handicaps les plus lourds. L’impact budgétaire de la nouvelle mesure est estimé à 3,5 millions d’euros.