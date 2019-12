Belgique: les étrangers ont également droits aux allocations pour handicapés

Les étrangers handicapés ont désormais droit aux allocations pour handicapés s’ils sont enregistrés au “registre de population”. C’est ce qu’a décidé la secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées, Julie Fernandez Fernandez (PS).

Il faut dire que la secrétaire d’Etat n’avait pas vraiment le choix. La cour constitutionnelle avait rendu un avis il y a plus d’un an disant que toute personne inscrite au registre de population ne peut plus être exclue de ces allocations.

La loi donne cependant le droit à ces allocations à quelques catégories de non-Belges résidant en Belgique: les citoyens européens, les personnes issues de pays avec lesquels la Belgique ou l’Europe ont conclu des accords sur le sujet, les apatrides et réfugiés politiques reconnus, et ceux qui recevaient des allocations familiales majorées en raison de leur handicap. (Source RTL)