Belgique: le PS veut améliorer l’accessibilité des transports publics

La Chambre a étudié une proposition de résolution d’initiative socialiste visant à améliorer l’accessibilité des transports en commun et des infrastructures publiques pour les personnes à mobilité réduite.

Se déplacer n’a jamais été aussi primordial et la mobilité est devenue aujourd’hui une problématique incontournable de notre société sans cesse en mouvement et où l’immobilité est synonyme d’exclusion. Les possibilités de déplacement des individus et l’accessibilité de tous les lieux de vie constituent des exigences sociales essentielles car elles permettent l’accès à l’habitat, à l’emploi, à l’éducation ou encore à la culture. Privées de la maîtrise de leurs déplacements, les personnes à mobilité réduite le deviennent encore plus. Ce qui affecte leur intégration sociale, professionnelle et culturelle.

Le développement de l’intermodalité, clé de voûte d’une mobilité durable, passe inévitablement par une amélioration de l’accès aux infrastructures et aux véhicules. Nous sommes tous amenés un jour ou l’autre à connaître des problèmes de mobilité. Car une personne à mobilité réduite ce n’est pas seulement un handicapé moteur ou cérébral, un aveugle ou un malvoyant, une personne âgée. C’est également un enfant, une mère et sa poussette ou encore une personne ne sachant pas lire. Le défi de l’accessibilité intégrale nous concerne donc tous.

La résolution déposée par la députée PS Colette Burgeon (Photo) invite le Gouvernement à prendre systématiquement en compte ces exigences d’accessibilité lors de la conception et l’aménagement d’infrastructures et d’équipements: plateformes et rampes d’accès, accès plain-pied sur les quais, informations de voyage claires et compréhensibles, correspondances adaptées et variées, intermodalité renforcée, etc.

Plus spécifiquement, Colette Burgeon et tout le Groupe PS demandent entre autre aux autorités fédérales, en collaboration avec les autres niveaux de pouvoirs et tous les acteurs de terrain :

– de faire de l’accessibilité intégrale un sujet récurant de la Conférence interministérielle de la mobilité, de l’infrastructure et des télécommunications (CIMIT) afin que la problématique des personnes à mobilité réduite soit systématiquement intégrée dans les débats

– d’ajouter au contenu du rapport annuel sur l’exécution des missions de service public établit par la SNCB Holding, un chapitre consacré à l’accessibilité ainsi qu’à sa bonne mise en œuvre

– que la SNCB Holding, Infrabel et la SNCB présentent annuellement au Parlement un rapport concernant les réalisations de l’année précédente en matière d’accessibilité. Pour ce faire, la SNCB Holding, Infrabel et la SNCB prennent pour base le rapport annuel transmis aux Ministres de la Mobilité et des Entreprises publiques, ainsi qu’à la DGTT.

Pour le Groupe PS, l’accessibilité va bien au-delà de l’amélioration des conditions d’accès à la mobilité pour les personnes à mobilité réduite, ce qui est bien sûr essentiel. L’accessibilité doit devenir un puissant gage de qualité et de performance de nos transports publics pour l’ensemble de nos concitoyens.