Belgique: lancement de la Ligue des droits des personnes handicapées

La Ligue des droits des personnes handicapées (LDPH) a été officiellement lancée mardi. Initiée par des citoyens concernés de près ou de loin par le handicap, la LDPH vise à promouvoir les droits des personnes atteintes d’un handicap en Communauté française. “L’idée de se liguer pour défendre un projet commun a été unanimement plébiscitée. Il y a avait un réel manque”, souligne le président de la LDPH, Jean-Pierre Coenen. “Cette association était attendue et a une réelle raison d’être dans le paysage associatif de la Communauté française”, ajoute Jean-Pierre Coenen.

L’asbl s’est, entre autres, fixé pour objectif de veiller à l’application de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées qui prévoit notamment la mise en place d’une école inclusive et donc accessible à tous. Dans cette optique, il faudra transposer la Convention dans les lois de l’Etat fédéral et dans les textes des entités fédérées, explique Jean-Pierre Coenen. La LDPH tentera par ailleurs de faire évoluer les textes législatifs actuels afin d’améliorer encore et toujours les droits des personnes atteintes d’un handicap. De même, comme il n’existe pas, pour l’instant, de juriste spécialisé dans le droit du handicap, la LDPH essayera de remédier à cette situation. On estime actuellement à 17% le nombre de personnes porteuses d’un handicap en Région wallonne. (VIM)

Source: Belga