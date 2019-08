BELGIQUE : Lancement de la Ligue des Droits des Personnes Handicapées ASBL

L’association a pour but de combattre l’injustice et toute atteinte aux droits des personnes handicapées ainsi que de veiller au respect des droits fondamentaux tels que décrits entre autres dans la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, la Constitution belge, les décrets et ordonnances des diverses communautés et régions de Belgique, les textes internationaux relatifs aux droits des personnes handicapées ainsi que des droits de l’Homme et des droits de l’Enfant. Elle tentera de faire évoluer ces textes afin de toujours améliorer les droits des personnes handicapées.

Elle veillera à ce que l’intérêt supérieur de la personne handicapée soit toujours préservé. Elle mettra tout en œuvre pour donner aux personnes handicapées un environnement et un monde de qualité, tant au point de vue humain, social qu’écologique.

L’association défend les principes d’égalité, de liberté et d’humanisme, principaux fondements de la démocratie, tels que proclamés dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et les textes lui découlant. Elle mettra en œuvre tous les moyens pacifiques pour arriver à ces objectifs.

L’association poursuit ses objectifs de manière pluraliste, non-confessionnelle et apolitique.

L’association soutient toute initiative tendant à la défense et à la promotion des droits de la personne handicapée ainsi que des droits de l’Homme et de l’Enfant.

Elle aura plus précisément pour objectif de combattre l’injustice et toute atteinte aux droits des personnes handicapées, de veiller au respect de leurs droits fondamentaux, et à ce que les droits de la personne handicapée soient toujours préservés.

Elle veillera à promouvoir une société inclusive.

Programme : Matinée de lancement de la Ligue des Droits des Personnes handicapées ASBL Parlement bruxellois Rue du Lombard 71-73 – 1000 Bruxelles

09.30 – Accueil des participants

10.00 – Introduction

Jean-Marie Huet, Administrateur et trésorier de la LDPH

10.15 – La Convention internationale

Un représentant du Service public fédéral Justice, Direction générale ; Législation, Libertés et Droits Fondamentaux

10.35 – Améliorer le droit de la personne handicapée

Francis Delperée, sénateur et co-auteur de l’insertion au titre II de la Constitution d’un article 22ter garantissant le droit des personnes handicapées de bénéficier de mesures appropriées qui leur assure l’autonomie et une intégration culturelle, sociale et professionnelle.

10.55 – Les Droits de la Personne handicapée en Belgique – où sont les problèmes ?

Véronique Ghesquière, Centre pour l’Egalité des Chances

11h15 – Débat

12.45 – Conclusion

Jean-Pierre Coenen, Président de la LDPH

Verre de l’amitié et sandwiches

Inscription souhaitée par mail : info@ldph.be

P.A.F. : 5 euros comprenant le lunch. Gratuit pour les membres de la LDPH.

Possibilité de se faire membre sur place (La cotisation annelle est de 30 € ou de 2,50 € par mois à verser par ordre permanent)