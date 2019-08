Belgique : la SNCB met en service de nouvelles voitures

Fin 2008, la SNCB avait commencé la modernisation de cent-trente voitures M5, ces anciennes voitures à deux niveaux, afin d’en accroître le confort. La première rame modernisée est entrée en service sur la liaison Tournai-Bruxelles.

Les voitures rénovées offrent désormais un confort et sont équipées du nouveau concept de porte-bagages, des tablettes, du revêtement du sol et des parois ainsi que des portes intérieures et extérieures des voitures M6 plus récentes. Les banquettes ont été remplacées par des sièges individuels qui assurent un meilleur confort aux voyageurs, un nouveau système d’éclairage a été installé ainsi qu’un nouveau système d’information à bord. L’espace de rangement a été élargi et de nouveaux vestibules dotés de portes automatiques permettent de réduire le bruit en circulation . Toutes les voitures seront également équipées de toilettes et de ventilation par air pulsé.

Depuis quelques années, la SNCB accorde à chaque commande de nouveau matériel une attention particulière à la situation spécifique des personnes à mobilité réduite. Dans le cas précis de la rénovation des M5, un espace multifonctionnel pour les personnes à mobilité réduite et les cyclistes a été prévu.

Les rames rénovées entreront progressivement en service sur l’axe Bruxelles-Anvers et composeront différents trains P (de pointe). (Sopurce Web-train)