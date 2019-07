Belgique: “La promenade verte”, c’est ce week-end !

La Promenade Verte est une magnifique balade de 63 km qui permet aux piétons et aux cyclistes de faire le tour de la Région et de traverser de nombreux parcs et espaces de nature préservée. A certains endroits, de vrais paysages de campagne s’offrent au regard du promeneur. A d’autres étapes, ce sont des parcs aménagés, des bosquets, des marais…

Le but de la Promenade Verte est d’offrir aux habitants des itinéraires de balades mais aussi des itinéraires permettant de se déplacer en toute sécurité, favorisant de ce fait la mobilité douce dans la ville. Elle permet aussi de découvrir la nature urbaine, grâce aux cheminements verdurisés qui relient les différents espaces verts, mais aussi de contribuer aux qualités paysagères de la ville en préservant son patrimoine naturel et en favorisant la diversité de la faune et de la flore. Une attention particulière est accordée aux personnes à mobilité réduite. Ce parcours s’intègre dans le Maillage Vert qui relie les espaces verts bruxellois entre eux.

Infos Pratiques

Lieu : Parc de Woluwé (en partant du Boulevard du Souverain, prendre l’avenue du Parc de Woluwé).

Programme :

10h30 : Ouverture du site au public et pique-nique. Distribution gratuite d’un brunch et d’un t-shirt pour les 500 premiers inscrits !

13h00 : Départ de la balade cycliste (+/- 3h00). Vélos prêtés sur place par Provelo. Un point de ravitaillement est prévu en milieu de parcours

16h00 : début du concert gratuit de Cali.

18h00 : Fin du concert et de l’évènement.

Accessibilité :

Bus : 42-46

Tram : 39-44

Infos et réservations vélos :

Contactez Bruxelles Environnement au 02/775.75.75 ou par courriel .