Belfort: un service de déneigement pour les personnes âgées ou handicapées

BELFORT, (AFP) – Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Belfort a mis en place un service de déneigement au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap pour la saison hivernale, assuré par une entreprise d’insertion.

Le CCAS propose de déneiger les trottoirs et l’accès piétonnier des habitations des personnes âgées de plus de 70 ans et des personnes handicapées ou en incapacité momentanée afin de faciliter leurs déplacements. « Cet hiver, 96 personnes dont un tiers de personnes modestes se sont inscrites pour être bénéficiaires de cette démarche assez originale, en place pour la douzième année », a indiqué Olivier Prévot, adjoint au maire délégué au développement social.

Le déneigement et le salage sont assurés par une quinzaine de personnes en insertion, employés par l’association Passerelle de l’emploi. Ils interviennent sur alerte des services de la voirie de la ville de Belfort, qui s’activent en cas de chutes de neige. « Ils sont à pied d’œuvre depuis samedi. Il fait froid, le sol gèle et il a neigé abondamment à Belfort, il y a donc un travail important à faire pour éviter que les bénéficiaires de l’action se blessent en chutant », a constaté M. Prévot.

« La ville de Belfort a une politique active de maintien des personnes âgées à domicile et ce type de service permet de voir si les personnes les plus vulnérables sont dans le besoin. Par ailleurs, les personnels sont reconnus pour leur travail envers les aînés, c’est important pour eux », a-t-il estimé.

A l’exception d’un forfait de 10 euros pour toute la saison hivernale, ce dispositif est gratuit pour les personnes avec moins de 958 euros de revenu net par mois, et facturé pour les autres bénéficiaires en fonction du revenu.