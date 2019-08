Bel facilite l’accès de son service consommateurs aux sourds et malentendants

La surdité est le premier handicap en France ; il touche 8% de la population (soit 5 millions de Français). Les sourds et malentendants communiquent essentiellement par le langage des signes et emploient donc une syntaxe différente. Cela explique leur difficulté à utiliser les outils qui ne leur sont pas adaptés. C’est pourquoi le Groupe Bel a demandé à la société GuideCaro* de l’aider à permettre un accès plus facile à son service consommateurs. A partir du 1er octobre, les consommateurs sourds bénéficieront désormais d’un accueil dédié au sein de l’espace « contact consommateurs » du site Bel Tchizbox destiné aux consommateurs du Groupe.

Créer un lien de proximité



Le service Sourdline© sera disponible du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30. Ce partenariat est l’occasion pour le Groupe Bel d’être toujours plus accessible en se rapprochant de tous ses consommateurs, sans discrimination. En cliquant sur le signe surdité présent sur le site, chaque personne sourde pourra contacter le service consommateurs grâce à 6 médias de communication (webcam, chat, sms, fax, email et formulaire). Elle pourra ainsi poser des questions (informations nutritionnelles, packaging, questions sur les marques), adresser une réclamation ou faire des suggestions. « Le service Sourdline© est une occasion unique de créer un lien de proximité avec nos consommateurs sourds et malentendants, et de mettre ainsi notre site internet Bel Tchizbox® au service de tous nos consommateurs » explique Stéphanie Berbessou, responsable des Relations Consommateurs du groupe Bel. Caroline Mitanne ajoute : « Je suis très heureuse de ce nouveau partenariat. C’est un pas de plus pour faciliter l’accès à des services inaccessibles jusqu’à présent aux cinq millions de sourds et malentendants en France. »

* Créée en juin 2005, cette entreprise a pour vocation de permettre à tous les sourds de disposer d’une véritable autonomie dans la vie quotidienne. Centre relais téléphonique, elle propose des services aux particuliers sourds leur permettant de passer leurs appels via un vidéo opérateur en langue des signes française. Les personnes sourdes peuvent également bénéficier d’un service d’écriture adaptée. Plus récemment, GuideCaro a créé à l’intention des entreprises qui le souhaitent le service « Sourdline », la première offre professionnelle de centre de gestion de la relation clientèle dédié aux sourds (www.sourdline.com).