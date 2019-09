Beauvais/Handicap : Un service de garde de nuit dès le 1er septembre

“Ce nouveau service permettra aux personnes en situation de handicap d’avoir une vie sociale améliorée», s’enthousiasme Geneviève Roux, administratrice de l’OPHS (office privé d’hygiène sociale). A partir du 1er septembre prochain, l’association à domicile 60 et l’office privé d’hygiène sociale proposeront un service de garde médicale itinérante de 20 heures à 24 heures, et ce sept jours sur sept, aux personnes handicapées résidant dans le Beauvaisis ou le Compiégnois.

C’est l’objet des deux conventions signées lundi par Geneviève Roux et Françoise Gerbault, présidente d’à domicile 60, avec Henri Bonan, vice-président du conseil général chargé de l’autonomie. Ce service «s’adresse aux personnes handicapées adultes , et particulièrement à celles bénéficiant de la PCH (prestation de compensation du handicap), de l’ACTP (allocation compensatrice tierce personne) et du complément de revenu majoration tierce personne», a détaillé l’élu. L’objectif est d’aider les bénéficiaires «à accomplir les actes essentiels de la vie», complète-t-il. Cela pourra aller de l’aide au coucher à la prise des repas en passant par l’aide à la prise des médicaments. En outre, à travers ce service, le but est également de sécuriser les personnes handicapées, notamment à travers l’écoute ou des vérifications simples telles que la fermeture du gaz ou des volets. Enfin, le but de ce nouveau dispositif est également de favoriser la vie sociale des bénéficiaires, en les aidant à préparer une sortie et, si nécessaire, le retour. «Interviendra exclusivement du personnel qualifié, précise Françoise Gerbault, pour qui c’est un gage de sécurité». L’association à domicile 60 devrait créer quelques nouveaux postes.

Financé à hauteur de 248 000 euros par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, ce nouveau service va être expérimenté durant deux ans, jusqu’au 31 août 2011. Pour en bénéficier, les personnes handicapées pourront s’adresser à la maison départementale des personnes handicapées, à Beauvais, ou encore, dans les espaces handicap mis en place dans les maisons du conseil général. Le prix des prestations sera calculé en fonction des ressources du demandeur. La signature de la convention sur le service de garde de nuit était l’un des événements de la première semaine de l’autonomie organisée par le conseil général du 22 au 26 juin.