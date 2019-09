Beauté et séduction au naturel pour un été réussi…

Séduire relève d’un processus par lequel un individu charme et attire une personne souvent pour le simple plaisir de plaire, parfois parce qu’il a lui-même été séduit et qu’il ne veut pas être en reste… Les périodes de vacances constituent le moment rêvé pour mettre en pratique nos atouts de séduction. Nous possédons tous en nous quelque chose qui est susceptible d’attirer l’autre. À nous d’en prendre conscience et de passer à l’acte ! Au-delà de quelques conduites que le bon sens nous soufflera, il est important d’être ouvert à l’indicible de la rencontre. La psychanalyste Sophie Caladen, dans son ouvrage « Hommes, femmes, ni mars ni vénus », décrit bien cette dynamique née de l’imprévu : J’aime cet autre parce que je ne saisis pas totalement qui il est, parce que je ne peux l’anticiper, parce qu’il provoque chez moi des attitudes nouvelles, des réactions insoupçonnées. Je l’aime de cela et cela me dérange aussi…

Un relooking de qualité



Les yeux sont le miroir de l’âme. Dans l’art de la séduction, le jeu du regard prépare la danse de l’amour. Mais pour plaire à quelqu’un, encore faut-il commencer par s’aimer soi-même. Partir gagnant dans une relation, c’est d’abord et avant tout être en bonne relation avec soi, corps et esprit. Si nous n’acceptons pas notre corps et notre mental tels qu’ils sont, ce que l’on n’est pas n’engendrera que des résultats éphémères et sera source de désillusions. À partir de cette acceptation première et incontournable, il va falloir mettre nos atouts en valeur. Rien ne sert de s’apitoyer sur nos pseudo défauts. Ainsi, aller chez le coiffeur en ayant à l’esprit que l’on est déjà séduisant(e) et qu’on le sera encore plus après est une meilleure stratégie que de se morfondre dans des pensées du type De toute manière, ça ne sert à rien ! D’ailleurs, on fait plus souvent qu’on le croit des procès d’intention à l’autre. Nous serions parfois surpris de la fausseté des jugements que l’on accorde injustement à autrui par rapport à notre look. Nadine ne se sent pas bien dans son corps. Pourtant, elle rencontre dans le village où elle passe ses vacances un ancien ami qui, heureux de la revoir, lui lance de façon sincère : Décidément, tu ne vieillis pas… Si l’extérieur nous renvoie une image positive alors que nous pensons le contraire, c’est bien que la subjectivité nous joue des tours. Rappelons-nous la première leçon : soyons positifs avec nous-même !

Bien dans ses « fringues »



Les vacances, c’est avoir un peu plus de temps pour choisir ce que l’on a envie de porter. Pour casser la routine du quotidien et rebooster notre narcissisme, rien de tel que l’achat du tee-shirt qu’il nous fallait. Nul n’est besoin de faire des dépenses pharaoniques. Encore une fois, si l’habit ne fait pas le moine, il peut contribuer à souligner joliment ce que nous sommes.

Cependant, soyons vigilants à propos de conseils extérieurs. Écoutons-les, certes. Mais n’achetons pas pour faire plaisir à quelqu’un si nous nous sentons engoncés ainsi vêtus. Il s’agirait d’une réponse peureuse à une mauvaise séduction. N’oublions pas que le charme vient de soi.

La parade amoureuse



La séduction est un jeu qui demande, comme toute activité ludique, un certain détachement. Par ailleurs, le désir nécessite une certaine prise de risques calculés. Messieurs, sachez qu’à vouloir être trop dominants, vous risquez de faire fuir l’objet de vos convoitises. Mesdames, n’oubliez pas que l’on désire souvent ce que l’on n’a pas, non ce que l’on possède déjà ! Prenez donc tous deux le temps de la rencontre et laissez venir… Surtout pas de précipitation. L’incertitude, le mystère, un certain jardin secret, seront les meilleurs alliés d’une relation future de qualité. À ce stade, la conversation a un rôle essentiel : dire sans tout dévoiler.

Tout doucement…

Tout homme sera d’accord pour confier qu’une femme qui met en valeur ses charmes sans tout offrir est bien plus excitante que la nudité crue. Si la femme est la première à ouvrir les douces résistances de la séduction, elle devrait toutefois laisser l’homme avancer en toute sécurité. Celui-ci devra savoir prendre l’initiative. Il se montrera un tantinet intrusif.

Elle sera réceptive jusqu’à une certaine limite. Il est important de prendre le temps de la parade amoureuse. Messieurs, tournez autour de la belle et évitez d’aller droit au but. Vous pourriez perdre la partie et vous en mordre les doigts. Une femme se donnera si elle est en confiance. Sauf exception (et encore !), l’amour à la hussarde fait rarement monter au septième ciel. Mesdames, réceptivité ne veut surtout pas dire soumission et inaction. Si vous avez jeté votre dévolu sur un bellâtre, faites confiance à votre intuition. Vous trouverez bien un plan qui l’obligera à se démasquer quelque peu. De toute façon, vous avez tout le temps, vous êtes en vacances !

Stéphane Dasquez