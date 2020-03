Beau “score” pour les Trophées du Sport

Depuis sa genèse, la manifestation des Trophées du sport ne cesse de grandir. Aussi bien dans sa conception philosophique, que dans l’attrait qu’elle suscite auprès du grand public et des sportifs de haut niveau. Avec un superbe plateau, en terme de nominés, pour cette 12e édition.

Evisemment, culture locale oblige, le rugby, – XIII et XV a eu la part belle lors de cette nuit de fête, dédiée aux sportifs adaptés et à leur fédération. Frédéric Calamel, président de l’USC XV, a reçu le trophée du “meilleur dirigeant”, Tandis que Patrick Albérola, Jean-François Albert et Cédric Etienne étaient honorés, en qualité d’entraîneurs de l’ASC XIII. Autre figure locale récompensée, Automne Pavia, championne du monde et d’Europe de judo. Cette soirée conviviale s’est conclue par la traditionnelle vente aux enchères de tenues de grands sportifs. 4 500 € ont ainsi pu être récoltés en faveur de la fédération audoise du sport adapté, qui compte actuellement 450 licenciés… Mais, c’est le maillot de Jérôme Fernandez, champion du monde de handball, qui a remporté tous les suffrages, en partant pour 700 €.