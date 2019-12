Batwheel, une web-série hors norme

Les supers héros débarquent dans le monde du handicap avec Batwheel, super-héroïne en fauteuil roulant qui vole au secours des personnes handicapées lorsqu’elles sont en difficulté.

« Je combats sans relâche Système, cet être vil et méchant qui crée des inégalités dans la société et nuit aux personnes handicapées que je tente de protéger. Mon super pouvoir : une volonté de fer que rien ne peut entraver! Je suis active sur les réseaux sociaux où vous pouvez me joindre en cas de besoin. Soyez à l’affût de mes missions! », peut-on lire sur sa page Facebook.

Portée par deux jeunes femmes québécoises, Jessy Poulin et Maxime D.Pomerleau, la web-série s’inspira aussi bien des plus grands héros de bande dessinée que des nombreuses situations problématiques dans lesquelles se retrouvent chaque jour des personnes en situation de handicap.

Objectif : faire changer les regards sur le handicap. Encore en phase de conception, Batwheel est aujourd’hui à la recherche de producteurs en web télé pour l’accompagner dans son développement.

Plus d’infos sur : www.batwheel.com. Contact : batwheel.superheros@gmail.com.