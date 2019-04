Batterie et handicap : Handi Drum School propose des cours en ligne

Cours de batterie et handicap : C’est possible et le blog Handi Drum School vous le prouve

Jouer de la batterie avec un seul bras ou lorsque l’on est en fauteuil roulant, c’est possible ! C’est ce que démontre Jocelyn Pellegrini sur son blog « Handi Drum School » où il partage ses astuces pour allier batterie et handicap.

En effet, il propose gratuitement des cours de batterie fauteuil et à une baguette à travers des conseils écrits, des vidéos, et des pdf. « J’ai commencé la batterie à l’âge de 14 ans, raconte-t-il. J’ai très vite joué en groupe avant d’intégrer des formations intensives telle que le CMC de Nice (il n’existe plus) ainsi que la Progressive Drum School de Lyon. J’ai également fait un passage à l’école Agostini de Villeurbanne avec Hocine Meniri. J’ai écrit deux méthodes consacrées à l’apprentissage de la batterie adaptée. Je les mets en ligne sur ce blog ».

À découvrir sur : www.handidrumschool.fr