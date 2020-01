Batimat et l’accessibilté du bâtiment

Batimat, salon dédié à la construction, ouvre demain lundi, et propose aux visiteurs produits, matériels et services français et internationaux. Avec 135 000 m² d’exposition, répartis sur sept espaces, le salon est placé sous le thème de la rénovation durable des bâtiments et de l’efficacité énergétique, la 27e édition permettra de découcvrir comment les professionnels se sont engagés pour concevoir les bâtiment de demain dans le cadre des recommandations du Grenelle de l’Environnement : réduction des déperditions énergétiques, développement des énergies renouvelables, isolation acoustique, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sécurité et confort. Parc des expositions de la Porte de Versailles, XIVe arrondissement