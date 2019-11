Basket : stage sportif de l’Equipe de France FFSA

Dans le cadre d’une action sur la sensibilisation, la promotion et la valorisation de la personne en situation de handicap au travers de la pratique des Activités Physiques et Sportives, Monsieur Lamine TOURE, ancien International de Basket-ball et Cadre-Dirigeant à la Fédération Française de Basket-ball organise à Mouy un stage sportif de l’Equipe de France de Basket Adapté du 24 au 26 septembre à Mouy (Oise) qui prépare le championnat du Monde de Basket en novembre prochain, au Portugal.

Cet évènement soutenu par la Ville de Mouy, le Conseil Général de l’Oise, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Fédération Française du Sport Adapté et la Fédération Française de Basket-ball est initié dans un esprit de fraternité pour promouvoir la diversité et la mixité entre les personnes handicapées et valides, afin de témoigner de la richesse qu’un tel partage apporte à notre société.

Ce stage est aussi le rendez-vous de la citoyenneté afin d’agir contre l’exclusion et les discriminations

Programme du séjour sportif à Mouy/Oise (Equipe de France masculine de Basket Adapté, FFSA)

Vendredi 24 septembre 2010

1. 9 h à 11 h 30mn : Gymnase de Mouy

 Séance d’entraînement de l’Equipe de France Masculine Basket Adapté

 Présence des Etablissements pour personnes en situation de handicap pour assister à la séance afin de rencontrer les joueurs et l’encadrement technique

(Echanges et discussions sur le Sport Adapté afin de tisser des liens)

2. 12 h 15 mn à 13 h 15 mn : Mairie de Mouy

 Accueil officiel réservé au Groupe France Basket Adapté par la Mairie, présentation à la Presse, photos de souvenirs, etc.

3. 13 h 30 mn à 14 h 45 mn : Déjeuner offert par la Ville de Mouy à la Salle Alain BASHUNG

4. 15 h à 16 h 30 mn : Rencontre avec les Etablissements scolaires de Mouy au Gymnase de Mouy

 Mise en place des projets pédagogiques conçus par les élèves avec l’aide de leurs enseignants sur le thème du handicap

 Séance d’animation de Basket très relaxe (ouverte aux scolaires) axée sur l’amusement et le tout dans un esprit de convivialité

5. 16 h 45 mn à 18 h 45 mn : Séance de vidéos Basket, goûter, récupération, etc.

6. 19H : Match amical Equipe de France contre Equipe première de Mouy au Gymnase de Mouy (entrée gratuite)

Samedi 25 septembre 2010

7. 9 h à 11 h : Séance d’entraînement soft

 Invitation de la population pour venir assister à cette séance afin d’encourager le groupe France

8. 13H : Pot offert par la Ville de Creil, déjeuner

9. 16 h à 17 h 30 mn : Séance d’entraînement soft de l’Equipe de France au Gymnase de Mouy

10. 21 H : 2ème match amical : Equipe de France contre L’Equipe de Saint Leu d’Esserent

Renforcée (entrée gratuite)

Dimanche 26 septembre 2010 (Journée de la Fête des Sports)

11. 9 h 45 mn Arrivée du Groupe France au Complexe Sportif de Mouy

 Animations diverses au stand mis en place par le Comité Départemental du Sport Adapté de l’Oise

 Passage du Groupe France au stand de la Fédération Française du Sport Adapté

 Echanges entre l’Equipe de France de Basket Adapté et le public

 Séance d’entraînement de 10 h à 12 h

12. Déjeuner offert par le Conseil Général aux participants (de 12 h à 13 h)

13. Manifestations Basket (de 13 h 30 mn à 16 h)

 Présentation du Groupe France Basket Adapté au public

 Démonstrations de l’école de Basket de Mouy

 Concours de tirs à 3 points, de DUNKS

(Rencontre Equipe de France et le public autour du ballon orange)

 Spectacle avec les « CRAZY DUNKERS », spécialistes des DUNKS acrobatiques comme vous aimez les voir à la télévision

 Récompenses et remerciements

14. Retour à Paris du Groupe France pour 15H 30mn