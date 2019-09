Base multisports accessible

Située en Seine-et-Marne, la base régionale de loisirs de Bois-le-Roi propose de pratiquer plusieurs sports et mène une politique active en faveur handicap. Des travaux récents ont permis d’améliorer l’accessibilité des lieux.

Ouverture toute l’année, la base régionale de loisirs de Bois-le-Roi s’étale sur 73 hectares aménagés. En plus des différents loisirs et espaces de détente, des activités sportives sont proposées aux personnes en situations de handicap. De plus les voieries desservant les équipements sportifs sont accessibles (sauf pour l’escalade). En Golf, par exemple, le parcours est agrée handigolf et un moniteur est sensibilisé à la question du handicap visuel. Au centre équestre de la base, un lève-personne et une selle adaptée sont disponibles. Par ailleurs, une monitrice a bénéficié d’une formation spécialisée. Des activités sont également organisées plus ponctuel-lement, comme avec le handivoile en septembre.

un skate park accessible

Inauguré l’année dernière, le skate park de la base de loisirs de Bois-le-Roi se veut « handifriendly ». Il s’agit du plus grand skate park en accès libre de la région Ile-de-France. Il est accessible à la fois aux novices en skate et aux experts en fauteuil roulant grâce à une partie en relief doux. Pour preuve : Romain Rosique, ancien snowboarder de 35 ans qui, après avoir perdu l’usage de ses jambes dans un accident, s’est reconverti au ski de fond handisport, discipline dans laquelle il fait partie de l’élite mondiale, est venu rouler dans le park avec son fauteuil roulant pour faire une démonstration. Il est cependant nécessaire de bien maîtriser son fauteuil pour pouvoir s’élancer à son tour.