Baromètre Monster Diversité en entreprise : 69% des salariés français témoins de pratiques discriminatoires

Alors que l’opération le « Train pour l’Emploi et l’Egalité des Chances » se clôture demain mardi 31 mars, Gare de l’Est à Paris, Monster présente aujourd’hui les résultats de son dernier sondage sur la diversité en entreprise, mené auprès de 2 200 salariés. 69% des salariés français ayant répondu, disent avoir été témoin de pratiques discriminatoires au cours de leurs expériences professionnelles.

Les résultats du sondage

Au cours de vos expériences professionnelles, avez-vous été témoin de pratiques discriminatoires ?

-31% 682 vote(s) pour : Non, jamais

-26% 584 vote(s) pour : Oui, d’une façon générale, envers différentes catégories de population

– 22% 479 vote(s) pour : Oui, plutôt en raison de l’origine ou du nom



– 12% 257 vote(s) pour : Oui, plutôt envers les personnes handicapées



– 9% 198 vote(s) pour : Oui, plutôt envers les seniors

Une discrimination qui toucherait différentes catégories de population

Plus du quart des salariés français -26%- disent avoir été témoins de pratiques discriminatoires envers différentes catégories de population. Par ailleurs, 43% des salariés disent avoir été témoins de pratiques discriminatoires ciblées pour :

• 22% basées sur l’origine ou le nom

• 12% envers les personnes handicapées

• 9% envers les seniors

Pour rappel, la dernière étude de fond menée par Monster en 2006, en partenariat avec INit Satisfaction et Men Way, sur la perception par les salariés de la diversité en entreprise, avait révélé que dans l’ordre des freins à l’embauche figuraient : le handicap physique, suivi de très près par le fait d’être un senior et la couleur de peau, puis l’origine ethnique. Les caractéristiques moins directement visibles comme l’orientation sexuelle ou la religion étaient jugées moins discriminantes.

« Les résultats de ce sondage souligne la nécessité de sensibiliser plus fortement les entreprises à la problématique de la diversité en entreprise. Dans cette optique, Monster s’est associé en tant que partenaire media, à la démarche offensive menée par le Train pour l’Emploi et l’Égalité des Chances, aux côtés de grands acteurs du secteur public et privé. En effet, le métier de Monster est d’apporter toutes les compétences dont les entreprises ont besoin pour mener à bien leurs missions sans exception et aujourd’hui il n’est plus concevable qu’elles envisagent la diversité comme un handicap. Par ailleurs, les candidats victimes de discrimination pourront trouver toutes les informations pratiques et légales sur les portails http://diversite.monster.fr/ et http://handicap.monster.fr/ » explique Bruno Brémond, Vice Président Directeur Général de Monster France et Europe du Sud.