Un guide très riche de tout ce qui peut se faire en fauteuil roulant à Barcelone, mais aussi une liste d’hôtels et de lieux de restauration accessibles. Conçu et rédigé par Enrique Rovira-Beleta et Ana Folch, consultants en accessibilité de la ville de Barcelone. Vous pouvez l’obtenir via l’office du tourisme de Barcelone. Uniquement en catalan.

« Guía de la Barcelona accesible » aux éditions Viena