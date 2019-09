Banque Postale : 6% de travailleurs handicapés en 2015

D’ici 2015, la Banque Postale devra, comme la loi l’oblige, compter 6 % de travailleurs en situation de handicap dans ses effectifs. Un objectif qui s’inscrit dans la droite ligne du précédent accord, arrivé à terme. Signé par Patrick Werner, président du directoire de La Banque Postale et les quatre organisations syndicales représentatives de la banque (la CFDT, la CGT, FO, et le SNB-CFE-CGC), le nouvel accord prévoit, entre autre, l’embauche de 18 collaborateurs en situation de handicap d’ici 2013, dont au moins neuf en CDI, et un accroissement de 8 % minimum du nombre d’achats réalisés auprès du secteur protégé. Par ailleurs, des outils d’accompagnement à la formation seront également mis en place pour favoriser le développement de carrière.