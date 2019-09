Balthazar du grand bazar, un livre sur le handicap et la différence

Album illustré de 40 pages, « Balthazar du grand bazar » est un ouvrage destiné aux enfants à partir de 6 ans. Il évoque avec simplicité et spontanéité les thèmes de la différence et du handicap.

Son auteure, Frédérique Deneux, et son illustratrice, Valentine Manceau, embarquent les lecteurs dans une aventure touchante, qui se déroule dans les rues de Paris.

Elle-même en situation de handicap moteur, Frédérique Deneux, a imaginé une histoire pleine de poésie, qui se dit autant qu’elle se lit, pour aborder le thème des différences. Une chambre d’enfant s’anime et, au cœur de cet univers ludique, la question du regard sur le handicap et celle de l’estime de soi se posent : comment assumer sa différence ? Comment valoriser ses qualités et ses compétences ? Comment affronter le regard des autres ? « Balthazar du grand bazar » est aussi une belle histoire d’amitié et d’amour. C’est grâce à l’aide de ses amis et à sa rencontre avec Valentine que la vie du lézard va changer…

« Certains soirs, quand Paris s’endort, Balthazar le lézard se perche sur son armoire et joue de la guitare. C’est sa passion. Mais elle l’anime en secret. Seuls les habitants du grand bazar connaissent son talent de musicien et savourent ses concerts. En effet, Balthazar n’ose pas jouer face à un public inconnu. Quel effet produirait un musicien qui n’a qu’un seul bras pour gratter sa guitare ? Balthazar rêve de devenir une star mais il a peur du regard des autres. Heureusement, ses amis vont l’aider à trouver le courage pour aller se produire en-dehors du grand bazar… ».

Après des études littéraires, Frédérique Deneux, a travaillé dans le secteur de l’animation socio-culturelle. Passionnée de lecture et d’écriture, elle a créé des ateliers d’écriture et s’est mise naturellement à écrire des histoires pour enfants ou adultes. Elle réside aujourd’hui dans le département de la Vendée.

Valentine Manceau a illustré l’histoire de Balthazar en créant une ambiance joliment surannée qui évoque les années 1950. Peintre et illustratrice, Valentine Manceau développe son art en utilisant plusieurs techniques : peinture, logiciels de dessin… Elle vit en Loire-Atlantique, où elle enseigne depuis 15 ans les arts appliqués. Elle anime également des ateliers de dessin et de peinture auprès d’enfants et d’adultes, tout en développant des projets artistiques personnels.

Publié aux Éditions D’un Monde à l’Autre, « Balthazar du grand bazar » et un ouvrage porté par l’association « Grandir d’un Monde à l’Autre », qui développe et mène des actions depuis 2006 pour informer et sensibiliser tous les publics aux différences. Pour en savoir en savoir plus sur cette association ou vous procurer cet ouvrage, rendez-vous sur le site : www.mondealautre.fr . Le livre est également disponible en librairie.