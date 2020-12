Ballade en baie de Somme

Listen to this article Listen to this article





La baie de Somme s’étend sur une superficie de 70 km2, là où la Somme, le fleuve, se jette dans la Manche. On la connaît surtout pour sa richesse écologique, les terres marécageuses et surtout les larges étendues sableuses qui la caractérisent. Comme dans le Nord-Pas-de-Calais, il a fallu gagner cette portion de terre supplémentaire. Le Marquenterre était encore immergé il y a de cela quelques siècles, et la construction de digues de clôtures a freiné l’avancée des marées dans l’intérieur des terres : un résultat magnifiques à découvrir absolument !

Le voyage commence à Saint-Quentin-en-Tourmont à la découverte du parc ornithologique du Marquenterre. Profitez de cet instant de plénitude entre dunes, forêts et étangs. La règle : être le plus discret possible pour observer, dans une réserve naturelle de 220 hectares, plus de deux cent quatre-vingts espèces qui, sur leur passage migratoire, choisissent comme escale le parc ornithologique du Marquenterre. Bécasseaux, bernaches nonnettes, spatules blanches et grands échassiers viennent se réfugier dans le parc sous l’œil bienveillant des guides-nature. Toutes les saisons sont prétextes pour dénicher les miracles de la nature. Au printemps, les jeunes progénitures suivent à pas serrés leur nourricière. Avec la plus grande délicatesse, vous pourrez certainement les apercevoir à la queue leu leu naviguant sur un étang ou cachés derrière les buissons. Pour votre confort : panneaux d’informations, visites guidées, parcours balisés, postes d’observations, animations, bistrot du Marquenterre. Nouveau : tiré par des chevaux de trait boulonnais, découvrez le parc du Marquenterre au son des sabots. Des circuits de 1h à 6h du 3 avril au 30 septembre. Autre découverte insolite, le parc au coucher du soleil. Saisissez ce privilège et pénétrez dans un lieu paisible en dehors des horaires d’ouvertures avec rien que pour vous, un guide nature.

Le Crotoy

Erigé sur un banc de sable, Le Crotoy est un port héritier d’une longue tradition de pêche. Il était au XVIIe siècle l’un des ports les plus importants de la Manche. Aujourd’hui l’ensablement de la baie a contraint les bateaux de pêche à quitter ce port pour aller amarrer au Tréport. Le Crotoy connut son heure de gloire au début du siècle avec le parfumeur Guerlain qui attira sur les bords de la Baie de Somme le Tout-Paris mondain de la Belle Epoque. Jules Verne y écrivit Vingt mille lieux sous les mers. Au cœur des paysages lumineux et sauvages de la baie, sachez apprécier sa longue plage (la seule du Nord exposée plein sud) et goûtez aux plaisirs des balades, des promenades en mer, du speed-sail, de la planche à voile ou encore de la pêche à pied. A l’entrée du Crotoy, prendre la direction « Le Port ». Au niveau de la petite place qui surplombe la baie (place Jeanne-d’Arc), prendre à droite vers le centre-ville et laissez-vous tenter par les arrivages de poissons frais dont les noms et les prix sont inscrits sur de grandes ardoises. Suivre la rue commerçante pour aller vers la plage, prendre à gauche devant l’office de tourisme et longer la digue. Le spectacle est des plus stupéfiants. Il n’y a rien d’autre à faire que de contempler la baie… Ici, tout est calme et volupté.

Des plages…

Entre baie de Somme et baie d’Authie, au Nord, l’immense plage de Fort-Mahon (accessible) s’allonge dans le cadre d’une nature exceptionnellement préservée et offre un espace splendide où règne paix et tranquillité. Le tout sur un sable d’une incomparable finesse. Les enfants s’en donneront à cœur joie. Entre les baignades, les glissades sur les dunes, les promenades à pied, à cheval ou en vtt et les nombreuses manifestations organisées par l’office de tourisme, ils passeront des vacances qu’ils ne seront pas près d’oublier. Au Sud, direction Cayeux-sur-Mer. L’immense plage (accessible), l’espace, la lumière, la balade sur les « planches », le spectacle des cerfs-volants ou des kitesurfeurs. Comme toute la côte picarde, Cayeux se révèle.

La station balnéaire tire son nom du banc de galets déposés par la mer après avoir roulé les silex arrachés aux falaises de craie toutes proches. Version picarde de cailloux, « chès cayeux » sont caractéristiques de cette ville. Un chemin des planches, le plus long d’Europe avec ses 1 800 mètres de long, attire de plus en plus, les metteurs en scène par exemple. Ses 400 cabines de plage ajoutent à cette station un charme inoubliable. On peut louer une de ces cabines, la moitié d’entre elles appartenant à la commune.

Carnet d’adresses

PARC ORNITHOLOGIQUE DU MARQUENTERRE

Saint-Quentin-en-Tourmont

25 bis, chemin des Garennes

Tel 03 22 25 68 99

Site Internet : wwww.baiedesomme.fr

Les visites guidées en voiture, à cheval sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La sortie encadrée “A l’écoute des sens” est aussi proposée aux personnes non ou mal voyantes.

OFFICE DU TOURISME DU CROTOY

1, rue Carnot

(tel.) 03 22 27 05 25

Site Internet : www.tourisme-crotoy.com

PLAGE DE CAYEUX-SUR-MER

Label Handiplage. sanitaires, douches et vestiaires adaptés. Rampe d’accès. Tiralos. Trois handiplagistes.

PLAGE DE FORT-MAHON

Deux tiralos, un tapiroul pour accéder à la plage, cabine de déshabillage accessible. Sanitaires et des douches adaptées.