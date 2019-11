Balaruc-les-Bains : ville pilote pour un nouveau tourisme

Balaruc-les-Bains vient d’être retenue, à l’image de cinq autres stations touristiques en France, comme territoire pilote pour tester le nouveau label Destination pour tous. Ce label est destiné à valoriser les villes et territoires touristiques proposant une offre cohérente et globale en faveur des personnes souffrant d’un handicap. Une offre qui intègre l’accessibilité des sites et des activités touristiques, mais aussi des autres services de la vie quotidienne.

Balaruc-les-Bains est la seule station héraultaise à avoir été désignée comme territoire pilote. Pendant six mois, en collaboration avec Hérault Tourisme, la station va évaluer et valider les critères retenus par la Commission nationale du label et s’assurer qu’elle répond bien aux objectifs fixés, à savoir favoriser le départ en vacances des personnes handicapées en toute autonomie.