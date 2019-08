Balade urbaine accessible

Créée en 1997, l’association Robins des Villes s’intéresse au cadre de ville, ses paysages, ses formes et ses usages. Son objectif est de sensibiliser les habitants aux enjeux de la ville et de les impliquer dans une démarche participative par des actions de sensibilisation, d’éducation et de concertation. Le projet des « balades accessibles » est né il y a 4 ans suite à un appel à projet de la Région Rhône-Alpes. La DRAC Rhône-Alpes et la Ville de Lyon ont soutenu cette année la création de deux nouvelles balades accessibles proposées au grand public lors des Journées Européennes du Patrimoine 2009 dont le thème national était « patrimoine et accessibilité ».

Ces balades sont dites « accessibles » car elles sont ouvertes à tout public, personnes à mobilité réduite, valides, malvoyantes ou malentendantes, mais aussi parce que le discours et les échanges qui s’y déroulent se veulent simples, adaptés et ouverts à tous. Elles associent le principe de participation à celui de découverte sensorielle de la ville.

Les deux parcours proposés en septembre s’attarderont sur Gerland et Vaise. Ces circuits sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir des territoires classés en politique de la ville et souvent méconnus du grand public. Vaise en tous sens ayant été annulée pour cause d’intempéries, elle aura lieu le samedi 17 octobre à 15h.

L’accessibilité des parcours a été testée en partenariat avec les associations Pelic’hand, Valentin Haüy et la

Clas 69.