Baisser les bras ou se mobiliser davantage ?

“Et si on se bougeait tous le 27 mars 2010 dans chaque région de France ?” C’est ce que propose le collectif Ni Pauvre ni Soumis pour qui il est impossible de continuer à accepter que l’AAH laisse ceux qui ne peuvent pas, ou plus, travailler sous le seuil de pauvreté, même avec les 25% d’augmentation promis pour 2012. Le collectif affirme aussi qu’il est innaceptable que des pensions d’invalidité, des rentes Accident du Travail et Maladies Professionnelles créent une situation de misère encore plus grande pour une majorité de ceux qui ont travaillé et que les travailleurs, en ESAT ou ailleurs, ne perçoivent que des revenus majoritairement sous le seuil de pauvreté. Enfin, Ni Pauvre ni Soumisun dénonce le “reste à vivre infime pour ceux qui vivent en établissements ou foyers” et “des moyens encore plus faibles qu’auparavant pour ceux qui passent à la retraite !”

Alors que les CCAS notent une augmentation de 20 % du nombre des demandes d’aides, Ni Pauvre ni Soumis proteste contre une “compensation du handicap très souvent insuffisante”, “l’absence de droits à la CMU (Couverture Médicale)­, des franchises, des participations forfaitaires et de plus en plus de médicaments non remboursés et l’augmentation du forfait hospitalier, celle des mutuelles, l’imposition des indemnités journalières des accidentés du travail !”

Parce que “Trop, c’est trop !”, Ni pauvre Ni Soumis Midi-Pyrénées réagit et organisera à Toulouse une grande manifestation régionale le samedu 27 mars 2010 car, “obtenir satisfaction pour la revendication d’un revenu d’existence pour ceux qui ne peuvent pas ou plus travailler, doit permettre à ceux qui travaillent de gagner davantage. Et de ne plus subir la dépendance financière au sein du couple.”

Pour les organisateurs, la manifestation devra contribuer à la prise de conscience du grand public en rendant visible le collectif et ses revendications. Elle permettra aussi de faire participer toutes les associations de personnes en situation de handicap ou de maladies invalidantes et leurs proches, quel que soit le handicap, et plus largement les personnes en situation de pauvreté et de sensibiliser l’opinion sur la question de la pauvreté et de l’exclusion des PSH et malades, en parlant des restes à charges (franchises et participations, forfait journalier, mutuelle, pas de CMU, frais de santé non couverts, compensation du handicap incomplète, …). Le tout dans un cadre à la fois festif et revendicatif.

Et vous, que ferez-vous le 27 mars 2010 dans chacune de vos régions ? Ni Pauvre ni Soumis appelle toutes celles et tous ceux qui se sentent concernés par ce combat à se faire connaitre et interpeller les directions nationales et régionales de leurs associations, voire de toutes, pour leur demander de se remobiliser pour NPNS : nipauvrenisoumis.mp@free.fr

Pour mémoire, 2010 est déclarée « année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale » par la Communauté Européenne. Et le 28 mars, sera le 2e anniversaire de la marche de Paris en 2008 qui avait réuni plus de 30 000 personnes ! “C’est tous ensemble que nous pourrons nous faire entendre, alors mobilisons nous pour des rassemblements massifs.” concluent les organisateurs de l’événement.

Ni Pauvre Ni Soumis Midi Pyrénées

Mail : nipauvrenisoumis.mp@free.fr

Site : http://nipauvrenisoumis.mp.free.fr