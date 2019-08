Bachelot interpellée en Isère sur le manque de places d’accueil des personnes handicapées

Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités, a été interpellée lors de sa visite lundi 23 janvier en Isère d’un établissement pour autistes sur le manque de places d’accueil des handicapés, par une élue socialiste. Cette dernière lui a reproché sa venue “opportune” avant la présidentielle.

“On sait que vous n’êtes pas là par hasard… Nous allons profiter de votre visite opportune pour vous demander une attention particulière pour l’Isère et les personnes en situation de handicap”, lui a lancé la conseillère générale socialiste Gisèle Perez lors d’une rencontre après la visite. “Les crédits alloués par l’assurance santé aux personnes handicapées en Isère en 2006 étaient de 89 millions d’euros et nous sommes à plus de 125 millions en 2011. Ils ont augmenté de façon considérable”, lui a répondu la ministre des Solidarités et de la cohésion sociale après sa visite de ce tout nouvel établissement à l’Isle d’Abeau, largement financé par le conseil général d’Isère.

La conseillère générale a dénoncé plus particulièrement, au-delà de l’Isère, le manque de ces maisons d’accueil spécialisées (MAS), établissements pour les personnes les plus lourdement handicapées comme celui visité par Mme Bachelot.

“L’effort va être continu. L’image noire qui est donnée est très excessive”, a quant à elle estimé Roselyne Bachelot, assurant que “le Premier ministre l’a souligné, la prise en charge des personnes en situation de handicap ne saurait constituer une variable d’ajustement de la crise”.

François Hollande a évoqué la question du handicap dans son discours de dimanche au Bourget, sans dévoiler de mesures concrètes pour l’heure. “Légalité (…) cest le droit, pour les personnes handicapées, de vivre la vie la plus normale possible. Et je veillerai à ce que chaque loi comprenne un volet handicap”, a-t-il dit.