Baccalauréat : un handicap de plus

Le ministère de l’Education vient de publier le calendrier du baccalauréat. Les futurs candidats handicapés ont découvert qu’ils se verraient accorder une pause beaucoup moins longue qu’aux valides, durant les journées d’examen. Pour satisfaire la « politique de reconquête du mois de juin », les épreuves seront regroupées et les candidats devront en passer deux par jour.

Pour l’APF, qui s’élève vivement contre cet état de fait, « le problème, c’est que l’administration n’a pas tenu compte du tiers temps supplémentaire accordé à certains élèves pour compenser les conséquences de leur handicap. Résultat : les candidats au baccalauréat scientifique, en situation de handicap, ne disposeront que de quarante minutes pour déjeuner et pour récupérer entre les épreuves de mathématiques et de langue vivante 2 ! » Le même « exploit » sera demandé aux lycéens de la série littéraire entre la philosophie et la littérature ainsi qu’à ceux des séries ST2S et STI, entre les matières à très fort coefficient. L’APF, qui va saisir l’Education Nationale de cette question, se demande « à quoi cela sert-il que le nombre d’élèves en situation de handicap dans le secondaire augmente si c’est pour les mettre en échec le jour de l’examen final du fait d’un calendrier inapproprié ? » A suivre.