Baby blues, vingt ans après

Cet ouvrage est destiné aux parents de jeunes (et moins jeunes) adultes handicapés, alors qu’ils s’apprêtent à placer leur enfant, c’est-à-dire à le mettre sur son propre chemin…

Pour qu’enfin ce moment soit reconnu comme un tournant qu’il convient de réussir et que cesse l’improvisation, qui peut être préjudiciable et conduire, dans certains cas, à une régression de la personne handicapée et à une dépression de l’accompagnant, la mère le plus souvent…

Enfin, pour que cesse la solitude de l’accompagnant, qu’il soit tuteur et/ou simple parent… Michèle Larchez, engagée dans le monde du handicap, est l’auteur d’un certain nombre d’ouvrages dédiés à cette cause. Ce tournant, en fait une forme de “baby blues” vécu vingt ans plus tard, se prépare…

Sauve-toi maman… de Michèle Larchez – Préface de Béatrice Hess, Championne paralympique – AFD Editions – 11 €