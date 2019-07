Avril, mois du handicap chez Spie

Le Groupe d’ingénierie et de services organise tout au long du mois d’avril une opération de sensibilisation de ses salariés au handicap.

Tout au long du Mois du Handicap SPIE, des actions de sensibilisation se dérouleront sur de nombreux sites SPIE partout en France, incluant des sites de chantiers. Objectif : mettre à mal le stéréotype qui voudrait faire croire que « travail sur chantier et handicap sont incompatibles », mais également pour encourager les collaborateurs à déclarer un éventuel handicap. Dès l’apparition d’un handicap, SPIE leur propose en effet des solutions adaptées et individualisées pour leur permettre de se réadapter à leurs postes ou à leurs nouveaux métiers.

Tous concernés, tous mobilisés

Sur des dizaines de sites, les référents handicap de chaque filiale seront présents, accompagnés de bornes interactives et ludiques pour que chaque collaborateur ait une vision plus claire de « La politique Handicap SPIE » et des moyens qui sont mis à disposition pour maintenir dans l’emploi les personnes qui sont ou seront confrontées à un handicap.

Toutes les entités du groupe SPIE ont organisé des événements en adéquation avec leurs besoins : concours photos pour que les collaborateurs s’expriment sur leur vision du handicap en entreprise, animations handisport, ateliers ludiques et sensoriels, diffusions de bandes-dessinées, de newsletters et de vidéos, causeries, quiz, remontées de bonnes pratiques, etc. À noter, en outre, la création de boîtes à outils dédiées aux managers pour qu’ils puissent intégrer et maintenir dans l’emploi de façon efficace les salariés en situation de handicap. Sans oublier l’organisation de l’opération « Une semaine – un métier » pour permettre à des stagiaires en situation de handicap de découvrir les métiers SPIE.

La politique handicap de SPIE : 4 axes prioritaires

Les référents handicap des différentes entités s’organisent en réseau et sont plus particulièrement chargés de piloter et de déployer au niveau local la Politique Handicap SPIE suivant quatre axes : maintien dans l’emploi, recrutement et intégration, sensibilisation et formation, ainsi que développement des achats auprès du secteur protégé. Ainsi, le Mois du Handicap SPIE propose un éclairage particulier sur les actions qui sont menées toute l’année par les référents handicap : des entretiens collectifs de recrutement, des participations à des forums pour recruter des alternants et des interventions dans des écoles d’ingénieurs sur le sujet de la diversité pour sensibiliser les futurs collaborateurs et managers du Groupe.

« Depuis que nous avons initié notre politique handicap, nous avons donné la priorité aux actions concrètes sur le terrain, et le Mois du Handicap SPIE entre naturellement dans ce cadre », précise Alexandra Raimbault, Responsable du Développement des Ressources Humaines, SPIE SA. « La communication est évidemment importante mais rien ne remplace le contact avec les collaborateurs et les managers ; ce sont en effet les premiers à mettre en œuvre notre politique handicap puisque nous considérons que tous les acteurs de l’organisation sont concernés par ce sujet. »