Avortements: le Vatican dénonce “l’élimination” des enfants “imparfaits”

CITE DU VATICAN, (AFP) – Les sociétés occidentales n’acceptent plus les enfants “imparfaits” en raison de maladies génétiques, qui sont de plus en plus souvent l’objet d’avortements thérapeutiques, a dénoncé le quotidien du Vatican, l’Osservatore Romano, qui critique notamment la France.

“Nous nous en apercevons en regardant autour de nous. Nous ne voyons plus d’enfants “imparfaits” du fait de maladies génétiques. Censurés par les médias, tenus par les familles à l’abri d’une société qui ne les accepte pas en dépit des proclamations”, écrit l’Osservatore Romano dans un éditorial de première page, en dénonçant une généralisation des avortements.

“Ils sont dépistés de façon systématique avant de naître, et, une fois repérés, trop souvent, il leur est interdit de naître. Ce qui est grave c’est que ce passage au crible et cette sélection ne nous étonnent plus: c’est la norme”, relève l’éditorial sous le titre: “l’élimination de l’imparfait”.

Le quotidien du Vatican affirme que “96% des foetus trisomiques sont avortés en France”. Il cite aussi le taux d’avortement à 60% de foetus ayant le syndrome de Down (trisomie) dans la région italienne d’Emilie-Romagne (centre-nord).

Editorialiste du quotidien et professeur en néonatologie, Carlo Bellieni, remarque que “les médias tracent un portrait du handicap qui s’approche souvent de la compassion stérile, quand ils ne placent pas les personnes handicapées dans des émissions à sensation et de mauvais goût”. Le Vatican critique régulièrement les sociétés occidentales pour ce qu’il définit comme son manque de respect pour la vie, les accusant de pratiquer une sorte d’eugénisme par le biais de la sélection thérapeutique.