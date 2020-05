Avoir un frère ou une sœur autiste : un ouvrage pratique

Un ouvrage pratique qui évoque le fait d’avoir un frère ou une sœur autiste

Réalisé par Céline Alcaraz et Cécile Rattaz, l’ouvrage « Vivre avec un frère ou une soeur porteur d’un trouble du spectre autistique (TSA) » la question de la présence au foyer d’un enfant autiste et ses possibles répercussions sur la dynamique de la famille et la vie personnelle de chacun de ses membres. Et notamment sur les rapports entre les enfants et le fait d’avoir un frère ou une sœur autiste. Ainsi, les auteures proposent des clés et outils pour aider la fratrie à comprendre le TSA et faire face de façon positive aux différentes situations de la vie quotidienne.

Parmi les différents thèmes évoqués autour de l’autisme :

– Comprendre les comportements de son frère ou de sa sœur.

– Aider chacun, aîné ou cadet, à trouver sa place dans la fratrie et dans la famille.

– Partager des trucs et astuces pour gérer le quotidien, les préoccupations et les inquiétudes de tous, depuis l’enfance jusqu’à l’adolescence.

– Savoir parler du handicap, apprendre à le nommer devant autrui et expliquer la différence, entretenir des relations harmonieuses avec les pairs, apprendre à mener une vie sociale équilibrée, à se projeter dans l’avenir et à ne pas rester seul, et identifier dans son entourage les personnes-ressources.