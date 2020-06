Réaliser un film et web documentaire pour faire la lumière sur la réalité de l’emploi et du handicap, c’est le projet dans lequel se sont lancés Laurent et Adrien au gré d’une rencontre.

« Avoir du travail c’est du boulot, pour une personne handicapée » : Tel est le titre du film et web documentaire sur lequel travaillent actuellement le réalisateur Laurent Cistac, toute son équipe de La Belle échappée et plusieurs comédiens en situation de handicap. Objectif dans un contexte où le taux de chômage des personnes handicapées est le double de la moyenne nationale: Sensibiliser et informer un maximum de personnes afin d’éveiller les consciences, en démontrant la réalité de l’emploi et du handicap à travers des histoires vécues.

Des témoignages grandeur nature

Tourné à Grenoble, ce long métrage raconte l’histoire d’Adrien, protagoniste principal, infirme moteur cérébral et en recherche d’emploi.

« Il vit une série d’aventures difficiles (discriminations, rejets, épreuves personnelles) ou positives (aides, ouverture du monde de l’entreprise ordinaire ou adaptée), dévoile Laurent Cistac. En parallèle, 3 personnes avec des handicaps différents, visibles ou invisibles, et qui ont trouvé du travail dans divers milieux professionnels témoignent de leurs parcours personnels et professionnels. C’est donc possible ! Il y a Thierry, victime d’un accident de moto. Mélanie qui souffre d’un handicap physique invisible, en formation alternée dans une grande société. Kouros atteint de sclérose en plaques, un handicap invisible, et qui travaille dans une grande banque ».

Un beau parcours… semé d’embûches

Un projet mûrement réfléchi, qui est d’abord né d’une rencontre… “J’ai rencontré Adrien lors d’un précédent tournage (“Ma vie, mon chien, mon handicap”- 52 mn Fr 3) Nous sommes devenus amis et il m’a sensibilisé à sa propre histoire. De là est né le projet des documentaires. C’est ainsi qu’il est devenu le personnage principal de ce projet car il est temps de faire savoir ce que vivent les personnes handicapées dans cette “double galère” : chômeur et handicapé !

Nous avons essuyé nombre de refus d’aides et de financements (l’emploi des personnes handicapées serait-il un sujet délicat pour la communication institutionnelle ?) : refus de collectivités territoriales, d’entreprises dites “Handi-accueillantes” (seulement trois grandes entreprises au final ont accepté de participer: La lyonnaise des eaux, Becton Dickinson, Crédit Agricole), d’institutions publiques ou privées œuvrant pour le handicap et l’emploi. Néanmoins nous nous sommes lancés dans la réalisation jusqu’au jour où un événement nous a contraints à interrompre le tournage… ».

En effet, alors que le projet était sur le point d’aboutir, l’équipe a dû faire face à un gros imprévu :

« Lors du tournage qui était commencé, on nous a volé notre caméra, en plein jour, en pleine rue, à Grenoble ! Depuis, la réalisation est interrompue, mais nous continuons malgré tout à rencontrer les protagonistes possibles, à prévoir de tourner les séquences qui manquent en automne, à structurer le web documentaire et sa mise en ligne. Il nous manque quelques financements pour y parvenir, alors nous avons, Adrien et moi, lancé une demande de financement participatif (du Crowfunding) via la plateforme Ulule ».

L’œuvre finale devrait voir le jour d’ici la fin de l’année et se présenter sous différentes formes : « À partir des séquences du film, nous allons réaliser un documentaire multimédia interactif, visible sur le net qui permettra à l’internaute de cheminer dans une découverte à sa guise. Il aura accès aux différentes histoires et aux informations complémentaires sur le monde caché du handicap et de la recherche d’emploi ». Le film sera quant à lui proposé en format DVD et diffusé à l’occasion de festivals documentaires.

Pour découvrir des extraits du film, suivre l’avancement du projet et/ou y contribuer rendez-vous sur : http://fr.ulule.com/travail-handicap/ et http://xn--la-belle-chappe-jnbf.fr/.