Avis favorable pour un traitement contre une rare mucoviscidose

Le Comité d’évaluation des médicaments à usage humain (CHMP) de l’agence européenne du médicament (EMA) a donné un avis favorable au Kalydeco (Ivacaftor) de chez Vertex. Ce traitement prometteur agit contre une forme rare de mucoviscidose.

Le Kalydeco, concerne les patients âgés de six ans et plus atteints de mucoviscidose et porteurs d’une mutation génétique spécifique dans le gène CFTR, dite G551D. La mucoviscidose est un trouble génétique grave affectant les poumons et d’autres organes qui entraîne une mortalité précoce avant 40 ans. Sur les 60.000 personnes touchées par la mucosviscidose en Europe, Vertex estime à 1.100 le nombre de patients en Europe victimes de cette forme de la maladie et qui pourraient bénéficierde ce traitement. Cette affection est causée par un défaut génétique qui entraîne un déséquilibre entre le sel et l’eau dans l’organisme. Cela provoque un blocage des conduits des organes atteints pouvant entraîner des infections respiratoires mortelles. « L’avis favorable du CHMP sera maintenant soumis à l’examen de la Commission européenne qui a le pouvoir d’approuver les médicaments de l’Union européenne. La Commission européenne suit habituellement les recommandations du CHMP et donne généralement l’autorisation de la mise sur le marché dans les trois ou quatre mois », précise Vertex. En janvier dernier les autorités américaines, la Food and Drug Administration (FDA) avaient autorisé la mise sur le marché du Kalydeco. Le Kalydeco n’est pas efficace contre la mucoviscidose dans laquelle la mutation génétique G551D n’est pas présente.