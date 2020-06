Ávila remporte le tout premier prix européen des villes attentives aux besoins des personnes handicapées

La ville espagnole d’Ávila, réputée pour son enceinte médiévale, a remporté aujourd’hui le tout premier prix européen récompensant les municipalités qui améliorent l’accessibilité pour les personnes handicapées. La Commission a décerné à Ávila, l’Access City Award 2011. Cette distinction annuelle, qui récompense les initiatives destinées à renforcer l’accessibilité en milieu urbain, vise à promouvoir l’égalité dans la participation des personnes handicapées.

La Commission a rendu hommage au plan mis en œuvre par les autorités d’Ávila depuis 2002 afin d’améliorer l’accessibilité des édifices publics et d’encourager les initiatives privées. La ville a également aménagé les infrastructures touristiques pour les rendre accessibles aux personnes handicapées et a amélioré les perspectives d’emploi de ces dernières, en collaboration directe avec les organisations les représentant ainsi que les personnes âgées. Viviane Reding, vice-présidente et membre de la Commission européenne chargée de la justice et Son Altesse Royale, la princesse Astrid de Belgique, ont décerné le prix lors d’une cérémonie organisée à Bruxelles à l’occasion de la journée européenne des personnes handicapées (le 3 décembre).

Une source d’inspiration

Cette action s’inscrit, avec d’autres, dans la nouvelle stratégie de la Commission en faveur d’une Europe sans entraves pour les personnes handicapées. «Je tiens à féliciter Ávila et les autres villes finalistes pour leur volonté de promouvoir un environnement urbain sans entraves», a déclaré Viviane Reding, vice-présidente et membre de la Commission européenne chargée de la justice. «Les personnes handicapées ont les mêmes droits que quiconque. L’accessibilité est cependant indispensable pour qu’elles puissent les exercer. C’est pourquoi nous l’avons inscrite au cœur de notre stratégie pour une Europe sans entraves. L’Access City Award est une reconnaissance des villes qui se sont le plus investies dans l’amélioration de l’accessibilité. Cette consécration se veut une source d’inspiration et de motivation pour les villes qui doivent encore progresser sur ce plan.»

Une stratégie globale

L’Access City Award vise à promouvoir les mesures en faveur de l’accessibilité dans les villes d’Europe. Il récompense les initiatives et les réalisations qui tendent à renforcer l’accessibilité dans quatre domaines principaux: l’environnement bâti et les espaces publics; les infrastructures de transport et infrastructures connexes; l’information et les communications (y compris les technologies de l’information et des communications) ainsi que les structures et services publics. Ávila a été récompensée par le jury européen en raison de sa stratégie globale, du volontarisme de ses autorités, des progrès accomplis jusqu’ici et de l’implication concrète des personnes handicapées dans le processus. La Commission a lancé le concours relatif au premier Access City Award en juillet 2010. Celui-ci était ouvert aux villes de l’Union européenne comptant plus de 50 000 habitants, soit un peu plus de 1 000 villes au total. Les soixante-six candidatures admissibles, provenant de dix-neuf Etats membres, ont été examinées par la Commission.

Elaborer des plans exhaustifs

Un jury européen a ensuite désigné quatre finalistes: Ávila, Barcelone (Espagne), Cologne (Allemagne) et Turku (Finlande). Les trois autres finalistes ont également élaboré des plans exhaustifs en faveur de l’accessibilité dans les quatre domaines couverts par le concours. Barcelone axe sa stratégie en faveur de l’accessibilité sur la «conception pour tous» et met particulièrement l’accent sur l’environnement bâti et les infrastructures de transport. Cette stratégie implique notamment l’installation de distributeurs automatiques de titres de transport accessibles aux personnes handicapées, conçus en collaboration avec ces dernières. Cologne s’investit résolument dans l’amélioration de l’accessibilité depuis 2004. Un grand nombre de services municipaux sont concernés; ils travaillent en étroite collaboration et leurs responsabilités sont clairement définies. Les concepteurs des différents services et les employés chargés de la supervision des bâtiments bénéficient notamment d’une formation spéciale. Enfin, le programme global de Turku en faveur de l’accessibilité se caractérise par une solide implication des personnes handicapées. Il repose sur une stratégie efficace, dans une ville historique de taille plus modeste dont l’environnement bâti, notamment, recèle de nombreux défis en matière d’accessibilité.