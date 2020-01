Avez-vous votre diplôme de chargé de projet d’insertion des travailleurs handicapés ?

Le COLLEGE COOPERATIF RHONE ALPES (CCRA), fondé en 1976, développe son activité dans une perspective d’éducation et de formation « tout au long de la vie » dans la sphère universitaire et professionnelle. Ses principes d’actions sont essentiellement la promotion sociale, la pédagogie coopérative, la recherche-action et la formation-action. Le CCRA offre des actions de formation continue et supérieure pour adultes et une structure d’études et de conseil, en direction notamment des acteurs de l’économie sociale et solidaire.Il s’adresse à des professionnels en poste cherchant à se qualifier ou à se spécialiser en particulier à tous ceux qui accompagnent des personnes en situation de handicap.

Pour cela, le CCRA propose :

-D’une part un cycle de 3 sessions de formation sur le thème « Diversité et Situations de handicap » : Connaissance de la loi de 2005 et ses enjeux ; Question d’inclusion scolaire : vers une culture commune entre l’école et les établissements médico-sociaux ; Enjeux des parcours d’insertion professionnelle, dispositif et posture d’accompagnement, (session de 1 à 3 jours).

-D’autre part le DPITH -niveau II- (Diplôme pour les chargés de Projet d’Insertion des Travailleurs Handicapés), organisé autour de 3 thèmes principaux : le handicap, les questions d’exclusion et d’insertion et le rapport au travail et à l’entreprise. Ce diplôme est validé par un mémoire de recherche sur une question d’insertion professionnelle.

-Enfin des interventions de formations, de conseil ou d’études sur site à la demande des établissements.

Pour toute information et inscription rendez-vous sur notre site : www.ccra.asso.fr et n’hésitez pas à appeler Monsieur Christian Morel, Coordinateur du Département Handicap au 04.37.64.47.27.

CCRA – Immeuble Le Sémaphore – 20, rue de la Claire – 69009 LYON – s.barbaret@ccra.asso.fr