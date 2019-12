Aveyron : huit visites conciliant tourisme et handicap

Pays Ruthénois. Suite à un audit sur 40 sites avec handisport.

En 2015, tous les établissements accueillant du public auront l’obligation d’être aux normes en matière d’accueil des personnes handicapées.

Depuis plusieurs années, le Pays Ruthénois a engagé une réflexion autour du tourisme et du handicap et a organisé, fin 2007, un séminaire « Loisirs, tourisme et handicap », afin de confronter les contraintes et les besoins.

« Les touristes handicapés avaient jusqu’alors la possibilité de résider sur le territoire mais étaient limités dans l’offre d’activités adaptées. La volonté du Pays Ruthénois est de favoriser l’offre d’activités afin d’agrémenter et de prolonger le séjour des personnes handicapées », explique Marion David, chargée de mission Tourisme et Culture au Pays Ruthénois, qui franchit une étape supplémentaire en lançant une gamme de produits touristiques adaptée aux personnes handicapés, suite à un audit effectué en lien avec le comité départemental handisport : « L’objectif était de décrire tous les points clés de l’accueil : stationnement, circulation, wc, aménagement. Les éléments recueillis ont été diffusés à l’ensemble des offices de tourisme du territoire », renchérit Vincent Merlhe, agent de développement au comité départemental handisport.

Huit premières visites sont proposées : « Trésor et Lumière du Roman » à Conques (village, restaurant, ferme aux autruches à Sénergues) ; « Marcillac et les trésors du Vallon » (musée du Rouergue, restaurant de la cascade, Château du Colombier) ; « Deux Journée de découverte sur le Grand Rodez (Cathédrale, restaurant La Bibliothèque, Sainte-Radegonde ; haras, même restaurant et musée Fenaille) ; « Nature et géologie à Bozouls » (Terra Mémoria, restaurant La Rotonde, parc animalier Saint-Hubert), « Au pays des 100 vallées » (Sauveterre-de-Rouergue, restaurant le Quinsois, La Naucelloise) ; « Ballades en villages réquistanais » (Lagarde, restaurant la Planquette, Lincou), « Poésie et nature en réquistanais » (Musée François-Fabié, restaurant Lacan-Crouzet, pyramide du Lagast).

« Ces visites sont en libre accès selon les handicaps. Pour certains, il faut être accompagné. Seuls Terra mémoria et le château du Colombier sont labellisés. Pour les autres, il convient de se renseigner auprès des offices de tourisme concernés ».