Aveugles et malvoyants : les oubliés de la campagne présidentielle ?

Dans ce contexte, l’Association Valentin Haüy lance du 21 février au 10 mai 2012 une pétition en ligne sur son site www.avh.asso.fr afin d’attirer l’attention des candidat(e)s à l’élection présidentielle sur la cause des aveugles et des malvoyants. Il est urgent d’agir ! On sait qu’un français sur trente sera atteint de déficience visuelle dans vingt ans.

Plus cette pétition recueillera de signatures, plus elle aura de poids quand elle sera remise officiellement aux candidat(e)s. Ce sera pour l’Association Valentin Haüy l’occasion de leur demander publiquement leur engagement sur des actions prioritaires, en vue d’une meilleure prise en compte du handicap visuel dans la société.

Pour sortir des dizaines de milliers de français et de françaises de l’isolement, l’Association Valentin Haüy demande solennellement aux candidat(e)s de s’engager sur les quatre thématiques suivantes :

L’accès aux transports :

1. Garantir la continuité de la chaîne de déplacement entre l’accès aux établissements recevant du public et l’accès aux transports en commun (application de l’article 45 de la Loi du 11 Février 2005)

2. Assurer la mise en place et l’harmonisation sous forme accessible de tous les supports d’information voyageurs pour l’ensemble des transports publics

3. Exiger la formation du personnel des transports en commun à l’accueil et à l’accompagnement des usagers en situation de handicap

L’accès à l’audiovisuel :

4. Augmenter le nombre de salles de cinéma équipées pour l’audiodescription (actuellement seulement dix salles sont équipées en France)

5. Convaincre les sociétés de production de cinéma d’enregistrer systématiquement une version de chaque nouveau film en audiodescription

6. Encourager la diffusion de films en audiodescription à la télévision

L’accès aux livres :

7. Imposer aux éditeurs de livres scolaires de proposer une version numérique accessible de chaque ouvrage

8. Légiférer pour qu’un fort pourcentage de la production éditoriale soit accessible (actuellement seulement 5% des ouvrages le sont)

9. Créer un service public du livre adapté qui ait les moyens de coordonner l’adaptation et la diffusion des livres accessibles

L’accès aux sites Internet :

10. Rendre accessibles les sites publics de l’État (Ministères, Pôle Emploi, Sécurité Sociale…). Exiger de légiférer sur les sites privés

11. Inviter les sites d’information (presse écrite, radio ou télévision…) à proposer davantage de contenu accessible

12. Favoriser en milieu professionnel l’utilisation de logiciels adaptés : inscription d’une clause d’accessibilité des progiciels dans le cahier des charges des entreprises publiques et privées

« Je lance un véritable appel à la mobilisation de nos concitoyens car les aveugles et malvoyants sont trop souvent oubliés dans les débats sur le handicap. Certes, les mentalités évoluent favorablement en France mais il reste d’importants progrès à accomplir afin de donner aux déficients visuels les moyens de vivre… tout simplement. L’élection présidentielle est une formidable occasion de faire entendre notre voix et de demander des engagements fermes à nos responsables politiques. » Gérard Colliot – Président de l’Association Valentin Haüy

Chiffres clés aujourd’hui en France :

1,3 million de personnes aveugles ou très malvoyantes

Dans 20 ans, une personne sur 30 sera touchée par la malvoyance ou la cécité

Une minorité de métros, bus, tramways et trains est accessible aux aveugles et malvoyants

À peine 10% des films bénéficient d’une version en audiodescription et moins de 1% des salles de cinéma sont équipées pour diffuser des films audiodécrits

Seuls 5% des livres sont accessibles (livres audio, en braille ou en gros caractères)

3% des sites internet seulement sont accessibles aux aveugles et aux malvoyants

* À propos du baromètre d’accessibilité :

Le baromètre d’accessibilité des sites des candidat(e)s a été réalisé en partenariat avec la société Temesis, grâce à l’outil Opquast Reporting, outil de mesure de l’accessibilité de sites web. Il est basé sur l’analyse approfondie de trois pages de chacun des sites (accueil, page de contenu, page de formulaire), sur une base de 20 critères impactant forcément le handicap visuel et pouvant provoquer des blocages d’accès à l’information.

Par exemple : la présence d’indication préalable de l’ouverture de lien dans une nouvelle fenêtre, la présence d’alternative textuelle aux images, la possibilité d’utiliser le clavier pour naviguer ou déclencher des actions…Un premier test d’accessibilité entièrement automatique a été réalisé, puis vérifié par un expert. Le score obtenu est fortement dépendant de la richesse et de la complexité des contenus proposés sur les sites.





L’Association Valentin Haüy, reconnue d’utilité publique, lutte depuis 120 ans avec et pour les personnes déficientes visuelles pour le développement de leur autonomie au quotidien, la reconnaissance de leurs droits et leur participation à part entière à la vie sociale et professionnelle.

www.avh.asso.fr