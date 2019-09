Aveugles et malvoyants, ils sont peintres et sculpteurs et ils exposent

En avril 2007, la FISAF* lançait le Prix Voir avec les mains ouvert aux personnes aveugles et malvoyantes, un concours national de peinture et de sculpture destiné à valoriser le talent des personnes en situation de handicap visuel.

Fédération Nationale pour l’Insertion des personnes Sourdes et des personnes Aveugles en France. Fondée en 1925, reconnu d’utilité publique, c’est une fédération qui a pour missions de promouvoir les réponses adaptées, indispensables à l’éducation, à la formation, aux soins et à l’insertion des personnes déficientes sensorielles, informer et sensibiliser la collectivité des problèmes concernant les personnes déficientes sensorielles, négocier auprès des pouvoirs publics les politiques nécessaires. La FISAF travaille à enrichir la réflexion sur les évolutions du secteur de la déficience sensorielle et développer une unité d’action pour le bien matériel, intellectuel et moral des personnes déficientes sensorielles en promouvant leur indépendance et leur autonomie.

Rencontres et échanges privilégiés

Plus de 70 œuvres sont parvenues au siège de la FISAF et le choix du jury n’a pas été aisé.

20 œuvres de peinture et de sculpture ont été sélectionnées pour participer à la finale qui s’est déroulée à Paris en novembre dernier. Les œuvres sélectionnées ainsi que les quatre œuvres lauréates vont désormais sillonner toute la France pendant six mois. Cette exposition se veut un moment de rencontre et d’échanges privilégiés entre personnes valides et personnes aveugles et malvoyantes. Les habitants de nombreuses villes de France vont découvrir dès le mois de mars et jusqu’en novembre 2009, les œuvres réalisées par des artistes aveugles ou malvoyants. Une exposition étonnante et originale, où se dégagent une véritable sensibilité et une maîtrise de la matière et des couleurs. Les œuvres seront exposées dans des lieux publics (mairie, bibliothèques, opéra…) d’une dizaine de grandes villes.

L’exposition a commencé sa tournée en mars 2009 à Nancy, puis à Marseille, Clermont-Ferrand, Toulouse, Saintes, Saint-Brieuc, Niort, Angers, Bordeaux et clôture de la tournée en novembre 2009 au Futuroscope de Poitiers.

