Aveugle depuis toujours, il est accusé par la police d’infractions routières

George Day, originaire de Birgmingham, a perdu l’usage de la vue lorsqu’il avait sept ans. Il n’a donc jamais pu passer son permis de conduire et n’a donc évidemment jamais roulé en voiture. Ce qui n’a pas empêché la police de l’arrêter pour infractions au code de la route.

Monsieur Day, 50 ans, a pensé que son arrestation était une blague de mauvais goût. “Un ami m’a téléphoné alors que j’étais au travail pour me dire que la police était à ma recherche et avait un mandat d’arrestation pour des infractions routières que j’aurais commises. J’ai d’abord pensé que c’était une stupide blague.” a t’il expliqué aux journalistes. “J’ai parlé aux officiers par téléphone et je leur ai dit que je ne pouvais pas conduire puisque j’étais aveugle mais ils ont dit qu’ils devait venir me chercher pour m’amener le lendemain au tribunal. C’était évidemment clair que quelqu’un avait utilisé mon nom et mon adresse. J’étais furieux que quelqu’un ait profité de mes coordonnées et de mon handicap.” George a néanmoins été contraint de se rendre au tribunal, il a dû prendre un avocat à ses frais et a dû expliquer l’évidence au juge, qui a finalement mis fin à l’histoire, “sans pour autant me présenter des excuses.” (source 7sur7 Belgium)